El agua como herramienta para la igualdad de género el miércoles en el Club Diario de Ibiza

‘Agua y género’ es el lema que ha elegido este año Naciones Unidas para conmemorar el Día del Agua, el próximo el 22 de marzo. Con este motivo, el Club Diario de Ibiza organiza, con el patrocinio de Aqualia, la jornada ‘Agua e igualdad de género’, que se celebrará el miércoles 18 de marzo a las 11 horas en el Club Diario de Ibiza.

La sesión comenzará con la inauguración de la exposición de fotografía ‘Retratos del agua: mujeres Aqualia’, que muestra el trabajo de 20 mujeres en distintos puestos de trabajo y diferentes países del mundo. Con esta exposición, esta empresa de gestión del agua demuestra que el talento femenino está presente, con éxito, en todos los puestos de la compañía y en todos los lugares donde está implantada la compañía como República Checa, Colombia, México y, por supuesto, España y Balears, en concreto. Miguel Ángel Benito, director de Balears de Aqualia, será el encargado de inaugurar y explicar las diferentes misiones que realizan las protagonistas de las fotografías.

Mujeres en el mundo del agua

Carmen Ferrer / Marcelo Sastre

A continuación, se celebrará la mesa redonda ‘Agua e igualdad de género’ que contará con la participación de Verónica Castelló, vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente del Consell Insular de Formentera; Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària; Sara Lobato, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Balears y María Ángeles Polo, responsable del Departamento de Talento y Diversidad de Aqualia. La mesa estará moderada por Lina Borrás, del departamento de administración Aqualia Balears. Para concluir, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un aperitivo donde podrán intercambiar experiencias.

Verónica Castelló. / Toni Escobar

La entrada es libre hasta completar aforo, pero se recomienda inscribirse en la página web del Club Diario de Ibiza: club.diariodeibiza.es.

Naciones Unidas

Naciones Unidas recomienda «adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos, en el que se escuchen las voces de las mujeres y se reconozca su capacidad de acción». Para esta organización «es fundamental que las mujeres estén representadas de manera equitativa en todos los niveles de liderazgo relacionados con el agua y que participen en el diseño de cada tubería y en la formulación de cada política». En su página web, con motivo del Día Mundial del Agua, esta organización internacional apunta que «las mujeres deben impulsar el cambio en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias».

María Ángeles Polo. / Aqualia

Además, Naciones Unidas pone el foco en «los lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias».

¿Por qué hay un Día del Agua?

Con motivo del Día del Agua, la ONU apunta que «cuando las mujeres y las niñas participan en pie de igualdad en las decisiones sobre el agua, los servicios relacionados con este recurso se vuelven más inclusivos, sostenibles y eficaces». Por ello , recomienda invertir en el liderazgo de las mujeres para hacer del agua una fuerza impulsora de un futuro más saludable, más próspero y con mayor igualdad de género que nos beneficie a todos.

Sara Lobato / Vicent Mari

El Día del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año desde 1993, es una conmemoración anual de las Naciones Unidas que se centra en la importancia del caudal dulce. Esta fecha trata de concienciar acerca de los 2.100 millones de personas que viven sin acceso a agua potable. Se trata de tomar medidas para abordar la crisis mundial de este recurso. Uno de los ejes del Día Mundial del Agua es apoyar el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua y saneamiento para todos para 2030.

Lina Borrás, moderadora. / Aqualia

ONU-Agua, el mecanismo de coordinación de las Naciones Unidas en materia de agua y saneamiento, define el tema de la conmemoración de este año es ‘Agua y Género’.

Programa miércoles 18 de marzo