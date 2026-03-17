Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: "Nos quedamos cortos"

Un total de 186 personas para, al menos, unas 200 plazas. Ni siquiera el taxi, empleo del que se sabe que se perciben sustanciosos salarios, es capaz de atraer a suficientes candidatos. Una parte se examinaba la mañana de este lunes, desde las 9 horas, en el Recinto Ferial de Ibiza para optar al permiso municipal de conductor de taxi en Vila. Primero, con la prueba eliminatoria de catalán. En caso de aprobarla, se pasaba a la de inglés. Y si esta era satisfactoria, por la tarde se podía participar en las pruebas de “conocimientos” del término municipal, de la geografía de la isla, de legislación vinculada al tráfico, funcionamiento de GPS, servicios interurbanos...

“Hay mucha demanda de chóferes, mucha más que esos 186 candidatos, seguro”, reconocía, en rueda de prensa, Mariano Torres, presidente de la Associació de Taxistes Autònoms de la Ciutat d’Eivissa: “Todos ellos tendrán plaza si quieren trabajar en el taxi (…) Nos quedamos cortos con este número de candidatos”. Y explica por qué: “Normalmente, los turnos son de ocho horas, de manera que se requieren tres chóferes por taxi. Y en Ibiza tenemos más de 330 taxis. Por tanto, requerimos de una cantidad importante de personal. Estoy en varios grupos de [whatsapp de] taxistas y los anuncios de demanda de chóferes son habituales y muy numerosos”. ¿Pero cuántos se requerirían? “200 caben seguro”, calcula.

Las licencias que obtengan quienes se examinan “sirven para todo el año”, explica Rubén Sousa, edil de Movilidad: “El permiso municipal tiene una vigencia de cinco años y si en estos cinco años has ejercido un año de taxista, automáticamente la puedes renovar”. El concejal ha recordado que, en su municipio, “a partir del 5 de abril, el 100% de la flota ya estará operativa, y el 15 de abril empezará el primer turno de los taxis estacionales. El segundo turno empezará el 1 de mayo. El primero acabará el 15 de octubre y el segundo terminará el 31 de octubre”. Así, señala, se podrá dar servicio “a las demandas de las pruebas deportivas de principios de temporada, a la llegada de cruceros a partir del 2 de abril y a toda la que hay en general en la temporada turística”.

Mariano Torres: "Me encanta ser taxista"

Para Torres, que cree que debido a la crisis el Golfo Pérsico la temporada será “incierta”, especialmente porque “los combustibles han subido ya más de un 30%”, ser taxista es algo más que “una buena oportunidad laboral”. “A mí -explica- me encanta serlo y supongo que a estos chicos también les va a gustar. Yo no lo paso nunca mal siendo taxista, trato de evitar cualquier contingencia y nunca he tenido un solo problema. Y es bastante ameno, tratas con la gente, conoces sus idiomas, conoces sus culturas, les explicas situaciones de la isla o historia o cultura”. Afirma que el examen al que se enfrentan, y pese a la dificultad para encontrar taxistas, “no es fácil, pero hay que hacer un poco de filtro (...) Tú no tienes que ser un palo al volante y olvidarte de tu cliente, al que estás dando un servicio y se merece que lo trates bien”.

Sandra, de 42 años, que fue administrativa en unos talleres, acaba de sacarse la ESO. Ahora va a por el permiso para ser taxista

‘La revolució tecnològica a l’aula és tornar al paper ibolígraf’ es el título del texto en catalán al que, en primer lugar, se enfrentaron la mañana de este lunes los candidatos. Como Sandra, de 42 años, que fue administrativa en unos talleres hasta que decidió, no hace mucho, apostar por su futuro y sacarse el título de Educación Secundaria Obligatoria: “Me puse a estudiar y, ya que lo he obtenido, me dije que había que aprovecharlo y sacar el permiso de taxista”. De aprobarlo, tendrá trabajo seguro: “La mayoría de mis amigos son taxistas y me han comido la olla para que me examine. Han logrado convencerme. Y tendré trabajo seguro”.

Hasta 10 meses y dos de paro

Porque, como a la mayoría de los que se presentan a las pruebas, ya ha recibido varias ofertas de taxistas con licencia, como Mariano Guasch, con 20 años de profesión a sus espaldas y que dispone de una licencia fija y otra estacional. A primeras horas repartía unas pequeñas hojas a los candidatos en las que se podía leer lo siguiente: “Se necesita conductor de taxi para el municipio de Ibiza. Incorporación inmediata. Buenas condiciones de trabajo y buen ambiente. Si estás interesado, llámame”. Le falta cubrir un turno y es posible que alguien de su plantilla (ya tiene a tres empleados) se jubile en breve. Confiesa que es “difícil” encontrar chóferes, “como en todos los sectores”, a pesar de que este trabajo “está bien retribuido”. Ofrecer seis meses de contrato “y alguno más”, además de “buen ambiente laboral”.

Lo normal es que se apalabren 10 meses, para cobrar luego el paro durante dos, como reconocen muchos candidatos consultados. Y en cuanto a las condiciones económicas, oscilan del 35% al 60% de las ganancias. A Sandra (otra Sandra), camarera de 27 años, la han convencido las ofertas económicas que ya le han llegado y que sus amigas taxistas “estén muy contentas” con este trabajo. Diana, pescadera de 28 años, se ha preparado a fondo para desempeñar un oficio que le encanta: “Me gusta conducir, me tranquiliza. Desde hace años, hay taxistas con licencia que me piden que me saque el permiso porque saben que me gusta”. Aun sin saber si aprobará, ya le han ofrecido conducir tres taxis. Rumana, habla perfectamente el castellano y entiende el catalán “bastante bien”.

Muchos, como Pablo o Germán, ambos de 28 años, ya tienen el permiso de Sant Josep, donde este año comienzan los turnos más tarde que en el resto de municipios de la isla, lo que ha impulsado a muchos conductores de esa zona a sacarse la licencia en Vila para no perder un mes de trabajo. Sus jefes, también con licencias en Ibiza, les instan a examinarse.

Carpintero "de toda la vida" que lo seguirá siendo

José Antonio Gutiérrez, de 51 años, es carpintero “de toda la vida”: “Y lo seguiré siendo aunque apruebe. No me urge”. Es y seguirá siendo la profesión de la que vivirá, pero quiere obtener el permiso “por si acaso” y para “hacer horas o días” al volante, nunca a jornada completa. Los carpinteros, explica, “son muy solicitados” porque los jóvenes no quieren dedicarse a ese oficio, “de la misma manera que nadie quiere ser ya fontanero o escayolista”. ¿Y entonces, por qué se decide a obtener el permiso para ser taxista? “Mi jefe ya es mayor y probablemente se jubile. En ese caso, tendría que responsabilizarme yo solo de la carpintería”. ¿Solo? “Por lo que te digo: ya nadie quiere ser carpintero”.