Regresan a Ibiza Juan Suárez y Jeanette van Breda, atrapados en Bangkok por la guerra en Irán: «Ha sido la peor experiencia viajera de nuestras vidas»

«Hemos dado casi la vuelta al mundo», comenta Juan Suárez sobre el periplo que han tenido que hacer él y su mujer, Jeanette van Breda, para poder regresar, por fin, a su hogar en Ibiza después de una semana atrapados en Tailandia por la guerra en Irán. Han sido tres días completos de viaje, es decir, 72 horas, de las que casi la mitad, «unas 35 horas», se las han pasado sentados en un avión.

Si el conflicto bélico no hubiera estallado, habrían volado con Qatar Airways desde Bangkok hasta España, vía Doha, el pasado 5 de marzo y al día siguiente hubieran estado ya en la isla. Sin embargo, debido al cierre del espacio aéreo, no les quedó otra que esperar y buscar la alternativa más rápida y económica para volver a Ibiza. Por fortuna, la encontraron, no sin dificultades, y el pasado 11 de marzo salieron de Bangkok hacia Los Ángeles vía Hong Kong. Pernoctaron en la ciudad estadounidense y al día siguiente se embarcaron en otro avión a Ámsterdam para luego volar de allí directamente a Ibiza.

Juan Suárez en el aeropuerto de Los Ángeles. / Jeanette van Breda

Pisaron el aeropuerto ibicenco este viernes, 13 de marzo, con «un doble jet lag aceptable». Por suerte, la pareja tiene experiencia en viajes largos y sabe lidiar bien con el desfase horario. «Lo que hay que hacer es adaptarse de inmediato a los horarios del lugar», explica el exdirector comercial de Diario de Ibiza, que, tras su regreso a la isla y a pesar del cansancio acumulado, ha hecho yoga y ha salido a correr al campo como si nada. «Hay que moverse y recuperar el ritmo cuanto antes, ese es el secreto», apunta el comunicador y relaciones públicas, que, al igual que su esposa, puede presumir de una energía incombustible.

Volver a la rutina ya lo están consiguiendo, lo que será más complicado es olvidar algún día un episodio tan «inesperado» y difícil como el que han atravesado. «Probablemente, en conjunto, sea la peor experiencia viajera que hayamos vivido», afirma Suárez. Y lo es, señala, no solo por la odisea del regreso a casa sino por «la incertidumbre» que han sentido durante tantos días, «en medio de una guerra que se podía extender rápidamente», y por el hecho de haber tenido que tomar rápidamente decisiones complicadas.

Hasta el 5 de marzo, las vacaciones en Tailandia, con escapadas a Myanmar y Laos, estaban siendo idílicas, «a partir de esa jornada, llegaron todos los problemas». Pocos días después de que estallara la guerra el pasado 28 de febrero, la pareja residente en Ibiza recibió un correo electrónico de Qatar Airways anunciándoles que cancelaba su vuelo del 5 de marzo. Aún así, ese día fueron al aeropuerto. En Bangkok se encontraron con 90.000 pasajeros en su misma situación y un caos total, ya que todas las compañías habían cancelado sus trayectos y todo el mundo estaba buscando opciones rápidas para regresar a Europa.

Billetes a precios desorbitados

No fue fácil encontrar billetes y eso que buscaron todas las opciones posibles, pero o no quedaban plazas hasta después de semanas o los precios eran desorbitados. Mientras, consiguieron estirar un día su estancia en el hotel que habían reservado en la capital tailandesa para pasar la noche antes de su vuelo, que salía de madrugada; y después lograron encontrar otro para alojarse hasta el 11 de marzo, de la misma cadena del establecimiento en el que se habían alojado sus tres primeros días en Bangkok. Tuvieron suerte, porque la mayoría de hoteles ya no tenían habitaciones disponibles.

Jeanette van Breda, en el mercado flotante Damnoen Saduak. / Juan Suárez

Todavía está haciendo cuentas, pero Suárez calcula que el dinero que se han gastado debido a esta situación imprevista está «en torno a los 6.000 o 7.000 euros», incluyendo vuelos, comida, taxis y alojamiento. Ya solo los dos billetes de avión les han costado «4.500 euros», y, aunque parezca una cifra muy elevada, asegura que era «lo más barato» que había disponible. «Viajando de Tailandia a España a través de Estambul había vuelos por 7.700 euros por persona», pone como ejemplo, y añade: «Las compañías aéreas han hecho su agosto porque había una demanda brutal».

La pareja, que compró los billetes del viaje a Tailandia con Qatar Airways a través de una agencia de viajes de Ibiza, explica que la aerolínea «se ha ofrecido a devolver el dinero de sus pasajes de vuelta», que, por cierto, eran bastante más económicos que los que tuvieron que adquirir después para volar el 11 de marzo. Ahora, dice, «toca pelearse» con la compañía de los seguros de viaje que contrataron para conseguir, al menos, que les reembolsen algo del dinero que gastaron en la manutención diaria y en el alojamiento en la capital tailandesa del 5 al 11 de marzo. «En este momento estoy preparando toda la documentación para hacer esta solicitud», cuenta Suárez.

El comunicador y relaciones públicas admite que él y y su mujer han sido afortunados porque tienen recursos económicos, pero no puede dejar de pensar en el sentimiento de desesperación de muchas familias con hijos que se fueron de vacaciones a Tailandia tirando de ahorros y ahora no tienen dinero para volver.

A pesar de la incertidumbre y del nerviosismo que han sentido durante estos días atrapados en el país asiático, Suárez y Van Breda han manejado la situación «con bastante templanza y resignación». «Lo hemos llevado bien porque teníamos hotel y la ciudad es en un lugar bello y tranquilo, donde se puede comer a precios económicos. Éramos conscientes de que no nos podíamos volver locos porque la situación podía alargarse días, así que hemos intentado pasarlo lo mejor posible aprovechando para visitar templos y sitios que no conocíamos de Bangkok, como el Centro de Arte y Cultura o el Maeklong Railway Market», explica.

Muestras de apoyo

Que se lo han tomado con filosofía y buena disposición lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que, a pesar de la difícil situación, no han perdido el apetito y han aprovechado estos días para visitar el restaurante Potomg, que gestiona «la mejor chef de Asia», Pam Pichaya, a la que Suárez conoció en Ibiza cuando estuvo en los restaurantes de Hyde y Mondrian en 2024.

La pareja está profundamente agradecida con las muestras de apoyo y cariño de familiares, amigos y conocidos. «Hemos recibido centenares de mensajes. Es muy gratificante comprobar que la gente se acuerda de ti en situaciones complicadas», afirma. De esta difícil experiencia se quedan con algo positivo: «Hemos aprendido muchísimo sobre todas las formas de volar desde Asia a España».

A la pregunta de, si después de lo vivido, les quedan ganas de coger un avión, responde Suárez sin dudarlo: «Miedo a volar no tengo, porque llevamos décadas viajando y esto es la primera vez que nos pasa, lo que sí nos vamos a pensar dos veces es lo de hacer viajes largos. Creo que el próximo año las vacaciones van a ser en España, que hay muchos sitios que no conozco».