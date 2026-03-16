El PSOE de Ibiza se une bajo el lema ‘No a la guerra’ y reclama medidas urgentes frente al alza de los carburantes

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha escenificado su rechazo a la escalada bélica en Oriente Medio con la aprobación de una resolución bajo el lema ‘No a la guerra’, un pronunciamiento con el que también reclama a las instituciones de la isla medidas para hacer frente al encarecimiento de los carburantes y de otros productos básicos.

El acuerdo ha salido adelante en el Comité Insular de la formación, máximo órgano entre congresos, celebrado este fin de semana, que además ha dado luz verde a una segunda resolución centrada en el derecho a la vivienda. Los socialistas han aprovechado la reunión para volver a exigir la regulación de los alquileres en Ibiza, donde, según denuncian, los precios siguen disparados y ya alcanzan incrementos interanuales del 18% en algunos municipios.

El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, ha cargado contra las consecuencias de las políticas que ha calificado de “trumpistas” y ha advertido de que la guerra, además del drama humano que provoca, ya está teniendo efectos directos sobre la economía insular. “Esta guerra que nadie ha pedido la pagamos cada vez que los ibicencos vamos a las gasolineras a repostar”, ha denunciado. Por ello, Roselló ha reclamado que todas las instituciones gobernadas por el Partido Popular en la isla, desde los ayuntamientos al Consell de Ibiza y el Govern balear, se sumen a una declaración unánime de ‘No a la guerra’ acompañada de medidas urgentes para paliar el aumento del precio de los combustibles.

La resolución aprobada por el Comité Insular expresa la preocupación de los socialistas de Ibiza por la escalada militar en Oriente Medio y reafirma su defensa del derecho internacional y de los mecanismos multilaterales como única vía para garantizar la paz y la seguridad global. El texto condena cualquier acción militar unilateral que no cuente con cobertura jurídica internacional y rechaza los ataques contra la población civil y contra instalaciones sanitarias, que han causado numerosas víctimas. Además, la FSE-PSOE respalda la posición del Gobierno de España de no autorizar el uso de bases militares situadas en territorio español para actuaciones que puedan contribuir a agravar el conflicto y defiende la soberanía del Estado frente a presiones externas.

Los socialistas alertan, asimismo, de que una intensificación de la crisis puede traducirse en nuevas consecuencias económicas para las familias de la isla, especialmente a través del incremento del precio de la energía, los carburantes y los alimentos. Por ello, instan al Govern balear y al Consell de Ibiza a anticiparse con medidas que protejan el poder adquisitivo de la ciudadanía.

Vivienda y temporada turística

En materia de vivienda, Roselló ha advertido de que, con el inicio de la temporada turística, vuelven a proliferar en la isla los campamentos de infraviviendas, caravanas y construcciones precarias, una situación que, a juicio del PSOE, se repite cada año ante la pasividad del PP y el incumplimiento de los compromisos anunciados por las administraciones insulares y municipales. El dirigente socialista ha acusado al Partido Popular de no actuar para revertir esta realidad porque, ha dicho, prima “intereses puramente especulativos”, priorizando el rendimiento económico del territorio por encima del derecho de los jóvenes a emanciparse o de la dignidad de la población trabajadora.

La resolución sobre vivienda aprobada por el Comité Insular sostiene que el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en una auténtica emergencia social en Ibiza. El documento denuncia que el aumento de los precios de compra y alquiler está expulsando del mercado residencial a la clase media y trabajadora, a los jóvenes y a muchas familias, incluso a aquellas con empleo estable.

Por ello, la FSE-PSOE vuelve a cargar contra la negativa del Govern del PP a declarar Baleares como zona de mercado residencial tensionado, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que permitiría limitar el precio de los alquileres y contener la escalada. Ante esta situación, los socialistas plantean un gran pacto político y social por el derecho a la vivienda, reclaman respaldo a las medidas estatales de protección frente a la vulnerabilidad y exigen una actuación decidida contra el alquiler turístico ilegal.