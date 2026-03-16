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Operación antidroga en Ibiza: desmantelan dos narcopisos en Sant Antoni y detienen a dos personas

Los arrestados han pasado este lunes a disposición judicial

Operación antidroga en Ibiza: desmantelan dos narcopisos en Sant Antoni y detienen a dos personas

Operación antidroga en Ibiza: desmantelan dos narcopisos en Sant Antoni y detienen a dos personas

G.C.

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La Guardia Civil ha desarticulado dos puntos de venta de droga en Sant Antoni tras una operación en la que se detuvo a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y receptación.

Según informan desde Comandancia, la investigación se inició el pasado mes de febrero, después de que se detectara una posible actividad de venta de sustancias estupefacientes en dos viviendas de esta localidad. A partir de entonces, agentes de la Guardia Civil de Ibiza llevaron a cabo distintas pesquisas para comprobar los hechos e identificar a los supuestos responsables.

La actuación culminó la madrugada de este 14 de marzo, cuando se practicaron dos entradas y registros simultáneos en sendas viviendas de un mismo edificio de Sant Antoni, con autorización judicial. En el operativo participó la Usecic, que se encargó de asegurar el interior de los inmuebles para evitar incidentes, y también agentes del grupo Cinológico de la Guardia Civil con sus perros.

Durante los registros, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y material relacionado con la preparación y distribución de droga. Además, localizaron varios objetos de alto valor cuya procedencia se investiga al sospecharse que podría tratarse de bienes robados.

Algunos de los objetos incautados

Algunos de los objetos incautados / GUARDIA CIVIL

Entre los efectos incautados figuran diez relojes de marcas de prestigio, entre ellas Rolex y Cartier, cuya autenticidad se está verificando, además de cuatro teléfonos móviles de alta gama, tabletas, ordenadores, herramientas, básculas de precisión y numerosas dosis de cocaína y hachís preparadas para su venta.

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Los detenidos son dos jóvenes de origen magrebí, de 24 y 21 años, que han pasado a disposición judicial en la mañana de este lunes.

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