Nueve nuevos profesionales se incorporan a trabajar en el Consell de Eivissa a través del programa 'SOIB Impulsa'T 2025-2026'

El Consell Insular de Eivissa ha puesto en marcha el programa 'SOIB Impulsa'T 2025-2026', que ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea (FSE+), con una duración de contratación de nueve meses (273 días naturales).

El objetivo de esta convocatoria es regular la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos que incluyan y fomenten la contratación de personas jóvenes desempleadas (mayores de 16 y menores de 30 años), con estudios básicos obligatorios como máximo, así como de personas desempleadas de 30 años o más, preferentemente en situación de desempleo de larga duración, con el fin de que puedan adquirir experiencia profesional y mantener sus competencias profesionales, para mejorar su empleabilidad y facilitar su transición hacia una inserción laboral continuada y de calidad.

Con esta nueva convocatoria, 'SOIB Impulsa'T 2025-2026', el Consell Insular de Eivissa y el SOIB ofrecen un total de nueve puestos de trabajo: cuatro correspondientes a la Línea 1 Impulsa'T < 30, dirigida a personas jóvenes desempleadas; y cinco correspondientes a la Línea 2 Impulsa'T > 30, dirigida a personas desempleadas de 30 años o más y, preferentemente, en situación de desempleo de larga duración.

El importe de la subvención ha sido de 168.768,60 €.

Las nueve personas contratadas se incorporan a distintos departamentos del Consell Insular de Eivissa para reforzar diversas unidades y servicios de la institución insular, contribuyendo así a mejorar la atención y los servicios que se prestan a la ciudadanía.

El presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Recursos Humanos del Consell de Eivissa, María Fajarnés, les han recibido en la sede insular y les han animado a aprovechar esta experiencia laboral de servicio público, destacando que tienen una oportunidad para aprender y desarrollarse profesionalmente dentro de la organización.