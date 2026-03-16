Mon&MarCel celebran el Día de la Mujer y de la Poesía con un recital en Sant Joan: ¿qué escucharás?

El dúo ibicenco Mon&MarCel ofrecerá el próximo viernes 20 de marzo, a las 18 horas, un recital especial en la biblioteca municipal de Sant Joan, dentro de su proyecto musical-poético 'POEMilla'. La actuación, de entrada libre, estará dedicada íntegramente a la voz de las mujeres y servirá también para dar la bienvenida a la primavera.

La propuesta forma parte de la programación de la concejalía de Cultura de Sant Joan y se enmarca en la celebración de dos fechas destacadas del calendario cultural: el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial de la Poesía.

Bajo el título ‘POEMilla... en femenino’, el recital pondrá el foco en la creación literaria de las poetas de las islas. Para esta cita, Mon&MarCel han preparado una selección de textos musicados expresamente para la ocasión, que interpretarán en un formato íntimo en el que combinarán voz, guitarra, violonchelo y otros instrumentos acústicos.

El público podrá escuchar además algunas de las nuevas piezas en las que trabaja actualmente el dúo y que formarán parte del segundo volumen del libro-disco 'POEMilla'. La actuación se presenta así como una oportunidad para conocer en primicia parte del nuevo material del proyecto.

Mon&MarCel mantienen también una estrecha colaboración con la Colección Ones de Poesia, del sello balear Edicions Aïllades, una iniciativa que une poesía y música en formato editorial. En cada uno de sus libros, el dúo aporta una canción original basada en uno de los poemas seleccionados, reforzando su apuesta por difundir la poesía contemporánea de las islas.