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María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, sorprende a Jorge Martín y a sus seguidores en redes con su primera mayonesa: "MasterChef, llámame"
La nieta de Abel Matutes comparte con sus seguidores un vídeo espontáneo en el que prepara una comida improvisada con su novio
La influencer ibicenca María Monfort Matutes ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con un vídeo cotidiano que se ha convertido en uno de los más comentados de sus redes sociales. En él aparece junto a su novio, el campeón de Moto GP Jorge Martín, tras una improvisada visita al supermercado para comprar ingredientes según lo que les iba "apeteciendo" y preparar algo de comida en casa. Una noche tranquila en la casa que el motorista tiene en Andorra, donde la influencer pasa algunos fines de semana.
Lejos de una receta planificada, la pareja muestra los productos gourmet con los que ha llenado el carrito: caviar, jamón, vino y huevos de codorniz, entre otros caprichos. Con esa selección improvisada, ambos se ponen manos a la masa en la cocina para preparar varias elaboraciones sencillas mientras comparten el momento con sus seguidores.
Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando la influencer decide preparar mayonesa casera por primera vez. Tras conseguir que la salsa emulsione sin problemas, celebra el logro con humor delante de la cámara: “He hecho mi primera mayonesa y no se me ha cortado, MasterChef, llámame”, comenta entre risas.
La escena refleja el tono desenfadado del vídeo, en el que Monfort Matutes muestra un lado más cotidiano y espontáneo, lejos de las publicaciones más producidas que suelen verse en redes sociales.
El pequeño festín de la pareja
El clip termina con la pareja disfrutando del resultado final: un pequeño festín de picoteo en el que destacan los huevos de codorniz acompañados del resto de productos que habían comprado durante su improvisada compra.
Con este tipo de contenidos, María Monfort Matutes sigue reforzando su cercanía con sus seguidores, mostrando momentos del día a día que mezclan humor, gastronomía y vida personal. Y, al menos por ahora, su primera mayonesa casera parece haber sido todo un éxito… aunque queda por ver si desde MasterChef España toman nota de la invitación
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