Manifestación en Ibiza: el profesorado reclama mejoras "urgentes" en oposiciones, infraestructuras y condiciones laborales

La Junta de Personal Docente No Universitario de Ibiza y Formentera ha convocado una protesta este martes, 17 de marzo, frente a las puertas de la dirección territorial de Educación para "reclamar mejoras urgentes para el profesorado y el sistema educativo". La concentración comenzará a las diez de la mañana y se prolongará hasta las 13.30 horas en el tramo de la vía Púnica que queda frente a la delegación.

"Con esta movilización queremos expresar el malestar del colectivo docente frente a diversas decisiones de la Administración educativa", indican en la convocatoria, que enumera algunas de sus reivindicaciones. Entre ellas destacan "el malestar por la gestión de las oposiciones docentes de 2026 y la falta de negociación" así como "el incumplimiento del acuerdo de mejora de la enseñanza pública firmado en 2023".

De la misma manera, denuncian que no se está aplicando "la reducción de ratios prevista para mejorar la atención educativa" y reclaman un plan de infraestructuras "que dé respuesta a las necesidades de los centros de las Pitiusas". También exigen "una carrera profesional docente equiparada a la del resto de funcionarios" así como que se reduzca la burocracia que deben hacer los docentes, una mejora de las condiciones laborales y que se pongan en marcha "medidas como un plan de climatización en los centros educativos".

La Junta rechaza el plan de segregación lingüística "y la defensa del catalán como lengua vehicular y de cohesión social".