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La batalla política que se está viviendo en Mallorca con el traslado de residuos desde Ibiza para ser incinerados, mucho más intensa de la que se libra aquí. El hecho de que fuera el Consell ibicenco el que anunciara los plazos del proyecto en lugar del de Mallorca ha provocado encendidas críticas de los nacionalistas mallorquines contra la institución insular.

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Que al final pudieran celebrarse tanto la Fira des Gerret de Santa Eulària como el concurso Polp a s’Olla de Sant Josep pese a la fina lluvia que estuvo cayendo durante buena parte de la jornada del sábado en la isla. Los ayuntamientos y organizadores decidieron tirar para adelante pese a las previsiones y acertaron, aunque hubiera menos asistentes que en otras ediciones.

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La denuncia del peligro que corren los usuarios de la parada de autobús del Cruce de los Cazadores por las obras que se están llevando a cabo en la vía. Es cierto que esos trabajos son para un bien mayor, dotar de seguridad al mayor punto negro de las carreteras ibicencas, y que todas las obras producen molestias, pero es necesario garantizar también la seguridad de los usuarios actuales.

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