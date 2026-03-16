La incógnita del recorrido de las procesiones de Ibiza, a pocos días de la Semana Santa

A falta de dos semanas para las celebraciones de Semana Santa, Vila sigue sin tener claro el recorrido de las procesiones de la ciudad de Ibiza. Las obras en la plaza de Vila y carrer des Desamparats, en el conjunto amurallado de la ciudad, hacen imposible el paso de las procesiones por ellas, por lo que desde el Consistorio descartan este recorrido tradicional y aseguran estar en coordinación con las cofradías y el obispado para definir un "recorrido seguro" lo antes posible.

Según explica el alcalde de Vila, Rafael Triguero, mientras que tradicionalmente las iglesias de la ciudad suben sus santos a la catedral para iniciar desde allí todas la procesión, "lo más probable" es que finalmente las que se encuentran en el centro de Vila no suban y realicen la procesión por el centro. Las de la catedral, por su parte, se plantean realizar un pequeño recorrido por Dalt Vila, adaptado a las circunstancias de las obras.

"Estamos en coordinación con el obispado y las cofradías para encontrar el mejor recorrido y que sea seguro para todos", afirma Triguero en la presentación de la recientemente reformada calle de Santa María, primer tramo de la actuación en Dalt Vila en concluirse, ya reabierta. El hallazgo de restos arqueológicos y de una tubería de microcemento en la plaza des Desamparats ha provocado un retraso en el avance de las obras, lo que ha sido decisivo para que finalmente las procesiones no puedan transcurrir por estas zonas del barrio. "Los técnicos ya han hecho la valoración arqueológica y la tubería está pendiente de un informe del Govern balear que llega esta misma semana", asegura el alcalde. "Por una cuestión de seguridad, estamos buscando una alternativa para que la Semana Santa tenga un recorrido por la ciudad con normalidad, quitando que no podrán pasar por la Plaça de Vila ni el Portal de ses Taules", explica Triguero.

Un recorrido "agradable y seguro"

"La Semana Santa es una cuestión de identidad para los vecinos de Ibiza y además cada vez más turistas vienen a vernos en estas fechas, por lo que trabajamos codo con codo con cofradías y el Obispado para encontrar la mejor solución", afirma el alcalde. "Probablemente alguna cofradía sí salga de la catedral, igual que del Convent (la iglesia de Santo Domingo). Estamos buscando con ellas la mejor solución para encontrar un recorrido agradable y seguro", añade Triguero, quien explica que para ellos es fundamental "garantizar la mayor seguridad posible".

Preguntado por las afectaciones de las obras a comerciantes de la zona, Triguero declara "no tener constancia" de que se hayan visto actividades comerciales afectadas. "La plaza de Vila probablemente ya quedará vacía de material y de maquinaria esta misma semana, y por allí no tenemos ninguna actividad comercial en marcha aún", comenta el alcalde. "El desarrollo de la obra se pactó y acordó su retraso hasta el mes de noviembre [fecha en la que se iniciaron los trabajos de esta primera fase de obras], para poder tener la restauración activa el máximo tiempo posible y llegar a la fecha final, el 3 de mayo, con una plaza renovada", afirma el alcalde. "Seguramente la restauración valorará de manera positiva estas mejoras", añade Triguero.

En septiembre, con el fin de la temporada turística, se iniciará la segunda fase de las obras, centrada en la calle de Sa Carrossa y plaza des Desamparats.