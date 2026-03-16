Ibiza aumenta un 43,5% las ayudas a las asociaciones de vecinos: repartirá 165.000 euros

El Ayuntamiento de Ibiza destinará este año 165.000 euros a las subvenciones para las asociaciones de vecinos y vecinas del municipio, una cantidad que supone un incremento del 43,5% respecto a 2025, cuando la partida ascendió a 115.000 euros. El aumento, aprobado este lunes, busca reforzar el tejido asociativo de la capital ibicenca y dar continuidad al apoyo institucional a unas entidades que el Consistorio considera clave para dinamizar la vida de los barrios.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha explicado que esta ampliación presupuestaria responde a la voluntad del equipo de gobierno de fortalecer la participación ciudadana y de respaldar la labor que desarrollan las asociaciones vecinales en distintos puntos del municipio. Según ha señalado, estas entidades desempeñan un papel relevante en la cohesión social, ya que impulsan actividades culturales, sociales y comunitarias que fomentan la convivencia y la implicación del vecindario en la vida pública.

Además, Triguero ha indicado que el incremento de la cuantía destinada a estas subvenciones también da respuesta a las peticiones trasladadas por los propios colectivos vecinales durante las distintas reuniones mantenidas en el marco del programa municipal ‘Alcalde més a prop’. A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento celebra encuentros periódicos en los barrios con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades, propuestas e inquietudes de los residentes.

En este sentido, el alcalde ha recordado que este martes está prevista una nueva sesión de este programa, en esta ocasión con los vecinos y vecinas de Can Misses. El encuentro tendrá lugar a las siete de la tarde en la sala de actos del Patronat d’Esports, ubicada en la piscina municipal, y servirá para mantener un contacto directo entre el equipo de gobierno y la ciudadanía del barrio.

Desde el Consistorio destacan que las ayudas permitirán financiar actividades de dinamización social y cultural, talleres, encuentros vecinales y otras iniciativas dirigidas a promover la convivencia y la participación ciudadana. La intención del Ayuntamiento es facilitar que las asociaciones puedan mantener y ampliar sus proyectos, muchos de los cuales tienen una incidencia directa en la mejora de la calidad de vida en los barrios del municipio.

Los vecinos como herramienta para mejorar la comunidad

Triguero ha subrayado que las asociaciones de vecinos y vecinas son una herramienta fundamental para canalizar demandas, organizar propuestas y contribuir a generar un mayor sentimiento de comunidad. Por ello, ha defendido que esta ampliación económica no solo supone un respaldo presupuestario, sino también un reconocimiento a la función que desempeñan estas entidades dentro de la ciudad.

“Las asociaciones de vecinos y vecinas desarrollan un papel clave en la cohesión social y en la promoción de la participación ciudadana, ya que impulsan actividades culturales, sociales y comunitarias que fomentan la convivencia y la implicación del vecindario en la vida pública”, ha valorado el alcalde. En la misma línea, ha añadido que con este aumento de la partida municipal el Ayuntamiento pretende que estos colectivos puedan seguir desarrollando sus iniciativas con mayores recursos y estabilidad.