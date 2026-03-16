La huelga de médicos provoca 454 cancelaciones sanitarias en Ibiza y Formentera en su primera jornada

La actividad sanitaria suspendida en el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) a causa de la huelga de médicos de este lunes, 16 de marzo, se ha saldado con la cancelación de un total de 11 operaciones, informa el Ib-Salut.

La cancelación de operaciones no es el único dato proporcionado por Ib-Salut, que también indica que se han suspendido 253 consultas y pruebas diagnósticas y 190 consultas en Atención Primaria (AP).

En total, si se suman todos los datos, el número de cancelaciones de actividades médicas en Ibiza y Formentera a causa de la protesta asciende a 454.

"El seguimiento de la huelga en las Pitiusas es del 70% en el ámbito hospitalario"

Además, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) informa de que en Ibiza y Formentera, "el seguimiento de la huelga en esta primera jornada alcanza aproximadamente el 70% en el ámbito hospitalario y a alrededor del 40% en Atención Primaria, lo que refleja también un respaldo importante a la convocatoria».

Por otro lado, el Área de Salud pitiusa aporta cifras que evidencian que la mayoría de las citas médicas canceladas a causa de la anterior movilización de médicos en las Pitiusas, entre el 16 al 20 de febrero, ya se han recuperado. Así, detalla que «el 95% de las consultas externas ya se han reprogramado, así como más del 80% de las intervenciones quirúrgicas de las primeras semanas de huelga».

Cabe destacar que este es solo el inicio de una protesta convocada en todo el país y que tiene previsto prolongarse, como mínimo, hasta el próximo viernes, 21 de marzo. Por este motivo, desde Simebal se muestran cautos y están pendientes de lo que ocurra en los próximos días: «Creemos que el dato relevante será analizar la evolución global de los cinco días de huelga, ya que el seguimiento puede variar entre jornadas».

Con ello, la evolución del paro en los próximos días será clave para medir su impacto real en la sanidad de las Pitiusas.