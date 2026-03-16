David Fernández, presidente del Simebal en las Pitiusas: "Muchos médicos huyen de la sanidad pública de Ibiza y Formentera"

«La profesión ha llegado a un punto límite», afirma el presidente del Sindicato Médico Balear en Ibiza y Formentera (Simebal), David Fernández, durante una nueva protesta del colectivo sanitario pitiuso, que ha comenzado este lunes 16 de marzo y que tiene previsto prolongarse, como mínimo, hasta el próximo viernes 20 de marzo, en la entrada principal del hospital Can Misses. Por ello, reclama: «Es necesario cambiar y que Sanidad atienda las reivindicaciones que reclamamos desde principios de 2025. Pedimos tener unos derechos laborales propios del siglo XXI, no del siglo XIX, ya que vivimos en una situación límite en la que nos enfrentamos a jornadas maratonianas».

Fernández exige «unas condiciones laborales dignas». «Hay que resetear el sistema sanitario, ya que este no existe sin los médicos. Las instituciones, como el Gobierno central y las comunidades autónomas, deben reconocer nuestra formación de diez años», indica el portavoz del sindicado en las Pitiusas, donde el seguimiento del paro fue del 70% en el ámbito hospitalario y del 4'% en Atención Primaria. Se trata de los datos de seguimiento más bajos de las islas, según los datos aportados por el Simebal.

"Muchos médicos se marchan de la sanidad pública"

Además, habla sobre la delicada situación que vive el sector en las Pitiusas: «En Ibiza y Formentera, el panorama es especialmente frágil y muchos se van a trabajar al sistema privado o se marchan a otros países, ya que aquí no se satisfacen las condiciones laborales que consideramos justas».

El sanitario agrega: «La Administración pública nos da barra libre para trabajar horas extraordinarias. Sin embargo, están infrapagadas y, lo peor, es que estamos obligados a hacerlas». Ante ello, exige: «Queremos negociar en serio y que no haya más paripés. Pedimos que hablen seriamente con nosotros y que nuestras peticiones no caigan en saco roto. Al final, tenemos la responsabilidad sobre nuestros pacientes y reclamamos que se nos escuche. No vamos a parar. La lucha sigue en pie».

Imagen de varios de los manifestantes. / Valeria Videgain

A pesar del malestar, Fernández, quien afirma que «no se han producido grandes avances en las negociaciones con la Administración pública», se muestra esperanzado con la actitud de las nuevas generaciones: «La gente que no lleva tanto tiempo como médico muestra una inercia positiva. Hemos dicho basta. Las nuevas generaciones no van a tolerar todo lo que vivimos a día de hoy los profesionales con más experiencia en este ámbito. No van a aguantar. Quieren disfrutar de una vida con conciliación, con un ejercicio profesional sin estrés ni jornadas interminables en las que se ven obligados a tomar decisiones con mucho cansancio».

Diálogo con los pacientes en la convocatoria prevista para el próximo jueves

El presidente del Simebal en las Pitiusas también habla sobre algunas de las problemáticas a las que se enfrentan: «En poco tiempo podemos llegar a atender entre 40 y 50 consultas. Puede ocurrir que, debido a la cifra de pacientes y por motivos de tiempo, les dediquemos tan solo cerca de cinco minutos a cada caso, con lo que ello implica: que el paciente quede insatisfecho con el trato recibido y reclame lo ocurrido. Incluso podemos recibir agresiones tanto verbales como físicas».

Fernández, durante la protesta convocada a escala estatal y en la que en Ibiza hay cerca de una treintena de protestantes, anuncia que el próximo jueves, 16 de marzo, en la movilización prevista de nuevo a partir de las 11 horas en la entrada del hospital Can Misses, se invitará a pacientes y a asociaciones de pacientes para exponerles la situación: «Al final, creo que no tenemos el mismo altavoz mediático que tienen, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez; el Gobierno central, o quienes se oponen a cumplir los requisitos que exigimos en esta negociación. Nos debemos a los pacientes y queremos explicarles las cosas de manera muy clara. Deseamos apelar a su empatía y a lo que les dicte el sentido común al analizar y reflexionar sobre la posibilidad de un mundo con médicos o sin médicos».

La movilización muestra el rechazo del sector sanitario al Estatuto Marco negociado entre Sanidad y los sindicatos y, además, reclaman uno propio para los médicos. Según dicho estatuto marco, las jornadas ordinarias no podrán tener una duración de más de 12 horas.

Cabe recordar que la anterior semana de protestas afectó a más de 2.700 personas —2.719, en concreto, según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera— en las Pitiusas, que tuvieron que resignarse a volver a casa sin ser atendidas porque su médico estaba de huelga.