Hostales reconvertidos en residencias para trabajadores

Los hoteles de Ibiza esperarán a que pase la Semana Santa para abrir sus puertas, pero ya se preparan para cuando llegue el momento. Esto supone realizar tareas de mantenimiento entre tres meses y dos semanas antes de la fecha señalada —de finales de abril a principios de mayo— o avanzar en las reformas ya iniciadas. Estas últimas traen novedades desde la conversión de un hostal en viviendas para trabajadores a la modificación de un establecimiento tras un cambio de marca.

La cadena Vibra, la que más establecimientos y plazas tiene de Ibiza, es la que apuesta por el cambio integral del Hostal Royal, en la calle Progreso de Sant Antoni, que se convertirá en 12 apartamentos para personal de Vibra Hotels. Se estima que en estos se podrán alojar 30 personas aproximadamente y que la obra esté lista para esta temporada: «Dada la necesidad de alojamiento existente en la isla, la dirección ha considerado que es la mejor opción», señalan desde la cadena.

Alojamiento para personal

De hecho, avanzan que la intención es hacer lo mismo el año que viene con el hostal Picadilly, que lleva años cerrado y se encuentra en la calle Mossèn Ribas i Ferrer, cerca del Mercadona de Sant Antoni.

Además de otras reformas de adecuación de espacios en diferentes hoteles de Vibra, destaca la reforma de las zonas exteriores del Vibra Mare Nostrum (Platja d’en Bossa) que contará con un juego de cuatro piscinas en planta baja y rodearán el edificio. Desde la cadena explican que, en vista al historial de sequía de los últimos años, se lleva a cabo la modificación de la piscina existente «para hacer estructuras de vaso más eficientes, menos profundas y, por lo tanto, con menos cantidad de agua». Por otro lado, comunican la creación de un nuevo restaurante con terraza (Savannah) para ver la puesta de sol en el hotel Vibra Yamm Sunset (Sant Antoni).

En cuanto a Palladium, la segunda hotelera con más camas en la isla, una de sus modificaciones principales es la reforma del anterior Hard Rock de Platja d’en Bossa para convertirlo en Bless Ibiza The Site. Se trata de un cambio de marca y un paso a la categoría de cinco estrellas, que estará listo para esta temporada, según se anunció en la feria turística de Madrid (Fitur).

Por otro lado, se lleva a cabo la reforma del antiguo hotel Palmyra de Sant Antoni, en la avenida Doctor Fleming, que se inaugurará en 2027 como parte de la marca Only You. «La reforma es muy grande y queremos darle a Sant Antoni lo que se merece», avanza José Luis Benítez, director de relaciones institucionales de Palladium Hotel Group.

Cambios de marca

Otra de las cadenas que integran la mayor oferta de camas en la isla es Sirenis, desde la que explican que trabajan en nuevas propuestas de cara a este año en el hotel The Ibiza Twiins, en la avenida Pere Matutes Noguera de Platja d’en Bossa. Entre las novedades, «destaca la renovación integral de las habitaciones del edificio Joy, que incorporarán nuevas amenidades, detalles exclusivos y algunas sorpresas para seguir elevando la experiencia del cliente».

Aparte de estas remodelaciones, los establecimientos hoteleros que han permanecido cerrados durante algunos meses de invierno llevan a cabo diferentes tareas de mantenimiento para su puesta en marcha: «Hay que limpiar, revisar, pintar, comprobar que las maquinarias funcionan, que está todo en su sitio, repasar los inventarios...», repasa el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino.

Estas labores y su precio dependen mucho de las dimensiones de cada establecimiento, pero, por ofrecer una aproximación, desde la Fehif apuntan que puede tratarse de entre el 20 y el 40% de los costes normales de operación de un mes. «Cuanto más grande sea un establecimiento, más cerca estará del 20% porque el precio baja cuantas más habitaciones haya», indica Sendino.

Para algunos de ellos —los que se encuentran en Platja d’en Bossa o el paseo marítimo de Botafoc—, estos preparativos están condicionados por las inundaciones que provocaron las diferentes danas el final de temporada pasada: «Han tenido que empezar antes y hacer más trabajo porque hubo daños significativos», detalla Sendino.

Entre estos, se contempla la acumulación de agua, aparición de humedades o el chequeo de canalizaciones. Según el gerente de la federación: «Algunos ya han hecho incluso una revisión completa de su situación en previsión de futuros eventos».

Contexto de guerra

Además de los fenómenos meteorológicos y sus incidencias, la guerra actual en Irán también mantiene a los empresarios en vilo. Según Sendino, esto no afecta directamente a la apertura de esta temporada porque «los presupuestos y los contratos están en marcha y cerrados». Matiza, sin embargo, que «siempre hay muchas preocupaciones», como la dificultad de cubrir las plantillas, algo que sigue siendo «un asunto problemático».

Por su parte, Benítez, apunta que, ante el contexto internacional actual: «Lo primero es preocupación por todo lo que está pasando y está claro que todo va a subir. Te va a costar más cuando llenes el depósito, cuando vayas al supermercado... Y todo eso nos va a hacer un poquito más de daño», indica.

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De este modo, reflexiona: «Se está hablando ya de que turistas de otras zonas que ahora están en conflictos vendrán a Balears, en este caso para Ibiza, al ser un destino seguro. Esto puede ser, pero estoy seguro de que los vuelos también van a ser mucho más caros. Por lo tanto, no hay que alegrarse del mal de otro país porque te vaya a generar un beneficio... Estas cosas se tienen que acabar y, mientras tanto, trabajamos como podamos», concluye Benítez.