En estado crítico el hombre que escapó de un vehículo en llamas en Ibiza

El herido en un accidente de tráfico ocurrido la noche del sábado en el cruce de Porroig, en Sant Josep, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El Grupo Policlínica ha informado este lunes de que el paciente, un hombre de 24 años y nacionalidad española, presenta un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado. El joven permanece ingresado en la UCI, aunque los profesionales sanitarios destacan una evolución clínica favorable. De acuerdo con esta evolución, el equipo médico prevé trasladarlo a planta en las próximas horas.

La gravedad de los hechos

El suceso ocurrió a las 23.20 horas en la carretera EI-700, que conecta Sant Josep con Ibiza. Por causas que aún se desconocen, el vehículo se salió de la vía, dio varias vueltas de campana, chocó contra un árbol y acabó envuelto en llamas.

Efectivos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza acudieron al lugar con un camión BUP y cinco efectivos, que apagaron el incendio y aseguraron la zona. También intervinieron agentes de la Policía Local de Sant Josep y de la Guardia Civil.

Según explicaron inicialmente los bomberos, el conductor logró salir del vehículo por su propio pie tras el accidente, aunque se encontraba algo confuso. Una ambulancia de soporte vital avanzado atendió al herido en el lugar del siniestro y lo trasladó a Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 00.14 horas.

La intervención de los servicios de emergencia provocó retenciones de tráfico en la zona mientras se desarrollaron las labores de extinción del incendio y la retirada del vehículo.