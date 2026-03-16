Giuseppina, la italiana de 96 años que sigue escogiendo Ibiza para sus vacaciones cada año: "El mayor lujo es la salud"

A sus 97 años, Giuseppina tiene muy claro dónde quiere pasar sus vacaciones: Ibiza. La historia de esta mujer italiana, nacida en 1929, se ha hecho viral gracias a un reel publicado en la cuenta de Instagram @romy.seaibiza, donde conversa de manera espontánea y relajata sobre la vida.

En el vídeo, alguien se acerca a hablar con ella mientras toma un café. La primera pregunta es sencilla: cómo se llama y de dónde es. Giuseppina responde con una sonrisa que es italiana y que le gusta mucho ir a Ibiza.

Durante la charla, se produce uno de los momentos más simpáticos del vídeo. Cuando le preguntan cuántos años tiene, al principio parece no recordarlo bien y responde bromeando que nació en 1929, lo que significa que actualmente tiene 97 años. La persona que habla con ella le dice que no se preocupe, que "después harán el cálculo".

Un destino muy especial

Giuseppina también cuenta que nació en Calabria, concretamente en el pequeño municipio de San Pietro Apostolo, en el sur de Italia. A pesar de sus raíces italianas, asegura que Ibiza sigue siendo un destino muy especial para ella, razón por la que continúa regresando año tras año. Cuando le preguntan si prefiere Italia o Ibiza, su respuesta es clara y conciliadora: "Los dos".

El momento más inspirador llega cuando le preguntan qué significa para ella el lujo. Sin dudarlo, Giuseppina responde con una frase que ha quedado grabada a muchos usuarios: "El mayor lujo es la salud". Varios internautas han comentado en la publicación lo entrañable que les parece su respuesta. Pero también comparte su secreto para la felicidad: vivir tranquilo y estar bien acompañado.

La escena termina con un gesto sencillo que resume el espíritu del encuentro. Giuseppina levanta su taza y hace un pequeño "chinchín" con el café con la persona que la entrevista. Y ambos cierran la conversación con una sonrisa.