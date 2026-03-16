El Ayuntamiento de Ibiza cierra el Festival Música Jove con un concierto de bandas sonoras del cine

"Un viaje musical por las bandas sonoras más conocidas del cine". Así define el Ayuntamiento de Ibiza la propuesta, que presentará Bartomeu Tur e interpretarán los músicos de la Orquestra i Cor de Cambra Sonora, que se ofrece este domingo a las 18 horas en Can Ventosa. El Festival Música Jove del Consistorio cierra de esta manera su tercera edición en el espacio cultura con el concierto "didáctico" 'Les bandes sonores molen!'. Invitan a través de esta propuesta musical y pedagógica al público a "descubrir el poder de la música en el cine".

Bartomeu Tur, director musical y cofundador de la Orquestra i Cor de Cambra Sonora, presenta el espectáculo, que "contará con la participación de un conjunto de músicos de la formación integrada por cuarteto vocal, piano, violín y violoncelo". El concierto, "propone un recorrido por diferentes bandas sonoras del cine, con especial presencia del repertorio de películas Disney, para explicar de forma clara y amena cómo la música contribuye a construir emociones, escenas e historias en la pantalla". Añade el Ayuntamiento que en "este formato didáctico, dinámico y participativo, el público podrá descubrir cómo el lenguaje musical es capaz de transportarnos a mundos fantásticos, épicos o mágicos, y comprender por qué la música es un elemento esencial en la experiencia cinematográfica".

También participa en el proyecto Sonora, "una entidad artístico musical formada y gestionada por jóvenes músicos profesionales que trabajan con el objetivo de hacer de la música un arte actual y accesible para todos". Además, sus integrantes "se han formado en diferentes conservatorios profesionales y superiores de Madrid y han desarrollado proyectos artísticos en espacios culturales destacados como el Teatro La Latina, el Teatro Reina Victoria, el Teatro Liceo, el Teatro Zorrilla o el Teatro Ramos Carrión, así como en diferentes catedrales y auditorios del Estado", explica el Consistorio, que añade: "En sus últimos proyectos también han desarrollado numerosas iniciativas pedagógicas dirigidas a niños y jóvenes, con el objetivo de acercar la música a las nuevas generaciones".

El festival llega a su fin

El Festival Música Jove, que se celebra entre el 18 de enero y el 22 de marzo, pone punto y final a su tercera edición con este proyecto, con una programación formada por talleres musicales y conciertos didácticos dirigidos a "niños y jóvenes de 0 a 18 años". "Durante estas semanas, centenares de familias y jóvenes han participado en actividades como 'Let's Sing, Pin Pon... a cantar!', 'Musi Flauta', 'Sensibilització musical', 'Tararea', 'Batucando', 'Canta, canta', 'BSO Choir' o 'Percu-Cos', así como en conciertos familiares como 'Les fades dels somnis' y 'El petit vesí', consolidando el festival como una propuesta cultural y educativa de referencia en la isla".

Cartel de 'Les Bandes sonores molen!' / Ajuntament d'Eivissa

El proyecto está organizado por la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Ibiza y coordinado por la pianista y profesora Elvira Ramon. Tiene como objetivo, "acercar la música a los más jóvenes a través de experiencias participativas y adaptadas a cada etapa de desarrollo". El Ayuntamiento informa de que las entradas para el concierto tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir a través de la página web del festival.