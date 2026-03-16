Llega la Fira de la Sépia de Sant Joan con récord de capturas en Ibiza: cerca de tonelada y media pescada en febrero

El buen inicio de la temporada de captura de la sepia en Ibiza marcará la Fira de la Sépia de Sant Joan. Los datos de este año reflejan una evolución muy positiva, con 1.400 kilos capturados durante el mes de febrero, frente a los 825 kilos registrados en el mismo periodo del año pasado, destaca el Ayuntamiento, que presentará oficialmente el evento gastronómico este martes en el Mercat Nou. La feria, una de las citas ya consolidadas dentro del calendario gastronómico y popular del municipi, se celebrará el próximo sábado 21 a partir de las 12 horas en la plaza de Sant Joan.

"Su presencia es habitual en la cocina marinera ibicenca, donde se utiliza en sofritos para arroces y en elaboraciones tradicionales como la frita de sepia, a la brasa o el arròs brut con su tinta", destaca el Consistorio. Durante la presentación de este martes, la cocinera Marga Orell ofrecerá una demostración culinaria con la elaboración de una frita de sepia, con la colaboración de la campaña 'Això sí, és de Ibiza' del Consell de Ibiza. Al término del acto, se servirá una degustación a los asistentes.

La feria volverá a reunir a equipos que elaborarán distintos platos con la sepia como ingrediente principal. Como requisito, cada grupo deberá adquirir un mínimo de cinco kilos de sepia en las cofradías de Ibiza.

Un mes positivo para la pesca

La feria llega, además, en un momento especialmente positivo para la pesca de este cefalópodo. Según los datos facilitados, durante el pasado mes de febrero se capturaron 1.400 kilos de sepia, frente a los 825 kilos registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que confirma un arranque de temporada muy favorable.

La llegada de la primavera marca precisamente el inicio de la temporada de pesca de la sepia, que abandona profundidades de hasta 200 metros para acercarse a aguas más ligeras con el fin de reproducirse. Se trata de una especie de hábitos nocturnos, vinculada a fondos de arena, piedras, algas y praderas de posidonia, donde permanece en reposo durante el día y se activa por la noche para alimentarse de crustáceos, moluscos y pequeños peces.

Muy apreciada en la gastronomía marinera ibicenca, la sepia es básica en los sofritos para arroces y protagonista de platos como la frita, las preparaciones a la brasa o el arroz sucio con su tinta. Aunque puede capturarse con distintas artes, en primavera una de las principales capturas de la flota artesanal se realiza mediante trasmallo, un método especialmente selectivo orientado a esta especie.

Quienes quieran participar en la Fira de la Sépia y competir por el mejor plato preparado con este producto deberán inscribirse antes del 18 de marzo en el correo inscripcions@santjoandelabritja.com, donde deberán indicar el nombre de los participantes, contacto y plato que servirán.