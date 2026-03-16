Elena Núñez, residente en un asentamiento de caravanas y guardia de seguridad de The Ibiza Twins: "En un piso compartido pagas por estar como un animalito arrinconado"

El Ayuntamiento de Ibiza visitó el asentamiento de caravanas la pasada semana para informar a los residentes que tienen que abandonarlo. Una de las personas afectadas, Elena Núñez, ha explicado que ya les han comunicado que antes del 29 de abril tiene que abandonar el terreno privado que han ocupado con sus caravanas, donde, según calculan, viven unas 80 personas.

Ante el aviso, los afectados piden al Consistorio que "se apiade" y les dé un terreno donde puedan ubicar sus caravanas. "Estamos pensando en sacar las caravanas a la calle porque no nos queda otra", señala Núñez.

Por su parte, Núñez, procedente de Bolivia, está en España desde 2007. Primero vivió en Granada, donde cuidó a una mujer con alzhéimer y, tras un breve paso por Madrid, llegó a Ibiza para trabajar junto a su marido como cuidadores de la mansión de un conde italiano. En la pandemia, el aristócrata alquiló la casa y les dejó sin trabajo, por lo que desde entonces se dedica a la hostelería.

Núñez ha compartido un piso con "un montón de gente" en el que la realquiladora le cortaba la luz si cocinaba o ponía la lavadora y llegó a subirle 100 euros el precio del alquiler de un mes para otro. "La gente quiere que uno esté en su habitación como regañado, que no pueda disfrutar de nada, que esté ahí encerrado. ¿Uno paga para estar como un animalito arrinconado, sin que le dé el aire, sin poder sentarse por lo menos en un balcón?", cuestiona. Por contra, hasta ahora en las caravanas vivían tranquilas, manteniendo limpio el terreno y ayudándose entre los vecinos, asegura.

Este nuevo caso de desalojo se sumará a los ya ejecutados en la isla, con los asentamientos Can Rova I, Can Rova II y el parking de Es Gorg, entre los principales. Según el primer censo realizado por la Cruz Roja de Ibiza, 1.200 personas se encontraban en situación de sinhogarismo en 655 infraviviendas, el pasado julio, en plena temporada turística.