El Centre de Professors de Ibiza, en el punto de mira: docentes y familias piden retirar curso sobre la Eucaristía

La Associació Professionals de Docents d’Eivissa (APDE) junto a la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes d’Eivissa (FAPA) han expresado su rechazo a la programación de algunas actividades formativas del Centro de Profesorado de Ibiza (CEP) relacionadas con contenidos de carácter religioso. Ambos colectivos consideran que este tipo de propuestas no debería formar parte de la oferta de formación de un organismo público.

Según han señalado las dos organizaciones, recientemente el CEP ofreció el curso titulado 'Mesa compartida, vida dada: la Eucaristía como escuela de fraternidad y recurso didáctico', dirigido al profesorado de la isla y centrado en la simbología y la didáctica de la Eucaristía. A su juicio, resulta difícil justificar que el sistema educativo de las Islas Baleares destine recursos públicos a una formación de este tipo.

Las entidades sostienen que los contenidos de carácter religioso pertenecen al ámbito de las instituciones confesionales y no a la programación de un centro público de formación docente. Además, recuerdan que la normativa educativa establece que la formación permanente del profesorado debe orientarse a la mejora pedagógica, la actualización científica y la innovación educativa.

En este sentido, citan el artículo 102 de la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Lomloe, que atribuye a las administraciones educativas la responsabilidad de la formación permanente del profesorado, siempre vinculada a objetivos de mejora educativa. Por ello, consideran que iniciativas de este tipo plantean dudas sobre la neutralidad religiosa que deben mantener las instituciones públicas.

Las dos organizaciones recuerdan además que este tipo de formaciones ya generó debate público en la isla en ocasiones anteriores. Según explican, distintos colectivos docentes cuestionaron propuestas similares y criticaron la presencia de enfoques ideológicos o confesionales en espacios de formación que deberían priorizar criterios pedagógicos y científicos.

Al mismo tiempo, destacan que muchos centros educativos reclaman más apoyo y formación en ámbitos como la atención a la diversidad, la inclusión educativa, la salud mental del alumnado, la convivencia escolar o la respuesta a las necesidades educativas especiales.

Tanto la APDE como la Federación de Familias subrayan que valoran la formación permanente del profesorado y el papel de los centros de profesorado en la mejora de la calidad educativa. Precisamente por ese motivo, consideran que la planificación formativa debería responder de forma prioritaria a los retos educativos reales que afrontan los centros y su alumnado.

Por todo ello, ambas organizaciones han solicitado a la conselleria de Educación del Govern la retirada inmediata de esta actividad formativa del programa del CEP de Ibiza. También piden revisar las prioridades de la oferta formativa del profesorado para que los recursos públicos se destinen preferentemente a ámbitos que respondan a las necesidades educativas reales de los centros y del alumnado.