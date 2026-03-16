Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada

La isla de Ibiza iniciará la temporada turística con un nuevo desalojo de trabajadores que viven en caravanas, tiendas de campaña y chabolas, por la imposibilidad de acceder a una vivienda, y que desde el pasado julio residen en un asentamiento ilegal entre un estadio de fútbol y una carretera de circunvalación de la ciudad. Dos de las afectadas, Elena Núñez y Ceferina Florenciano, han explicado que ya les han comunicado que antes del 29 abril tienen que abandonar el terreno privado que han ocupado con sus caravanas, donde, según calculan, viven unas 80 personas.

Según ha podido confirmar EFE, el lanzamiento ha sido decretado por un juzgado para ese día a las 10.30 horas a instancia de la empresa Inmo Sirenis, propietaria del solar, que también reclama daños y perjuicios. Ahora, las trabajadoras, que solo han recibido un aviso oral, temen el desalojo forzoso justo cuando están al inicio de la temporada y tienen que incorporarse a los hoteles en los que trabajan, como personal fijo discontinuo.

Ceferina Florenciano, camarera de piso en Pacha Hotel: de Paraguay a Ibiza para trabajar

Ceferina Florenciano es camarera de piso en Pacha Hotel Ibiza y Elena Núñez trabaja como guardia de seguridad del hotel The Ibiza Twiins, perteneciente al grupo hotelero ibicenco Sirenis Hotels & Resorts. Precisamente, Inmo Sirenis, empresa gestora de activos inmobiliarios de esta cadena hotelera, es la demandante del desahucio de esta empleada de uno de sus hoteles.

Florenciano explica que en el asentamiento viven residentes estables, dedicados a trabajar para el turismo, ya sea en hoteles o como personal de limpieza, jardinería, mantenimiento en casas y villas de lujo, pero también para las grandes constructoras de la isla. Llegada a Ibiza en 2011 y originaria de Paraguay, esta mujer trabajó como interna al cuidado de personas mayores y después ha seguido como camarera de piso en distintos hoteles.

Elena Núñez, guardia de seguridad de The Ibiza Twins: "En un piso compartido pagas por estar como un animalito arrinconado"

Por su parte, Núñez, procedente de Bolivia, está en España desde 2007. Primero vivió en Granada, donde cuidó a una mujer con alzhéimer y, tras un breve paso por Madrid, llegó a Ibiza para trabajar junto a su marido como cuidadores de la mansión de un conde italiano. En la pandemia, el aristócrata alquiló la casa y les dejó sin trabajo, por lo que desde entonces se dedica a la hostelería.

Una de las caravanas / Efe / Sergio G. Cañizares

Ambas, junto a sus parejas, recurrieron a la caravana como vivienda, después de sufrir maltrato y precios abusivos en los pisos, siempre hacinados, donde alquilaban habitaciones. Los inquilinos de las viviendas que realquilan llegan a cobrar desde 1.000 a 1.400 euros por habitación doble, sin contar fianzas. "No se podía vivir más en las habitaciones porque no te dejan hacer nada. Tú llegas cansada de tu trabajo, quieres cocinar, no puedes; quieres ducharte, no puedes; y cada día te aumentan y te aumentan. No encontramos paz en los alquileres", explica Florenciano.

Núñez ha compartido un piso con "un montón de gente" en el que la realquiladora le cortaba la luz si cocinaba o ponía la lavadora y llegó a subirle 100 euros el precio del alquiler de un mes para otro. "La gente quiere que uno esté en su habitación como regañado, que no pueda disfrutar de nada, que esté ahí encerrado. ¿Uno paga para estar como un animalito arrinconado, sin que le dé el aire, sin poder sentarse por lo menos en un balcón?", cuestiona.

Por contra, hasta ahora en las caravanas vivían tranquilas, manteniendo limpio el terreno y ayudándose entre los vecinos, aseguran. Pero personal del Ayuntamiento de Ibiza visitó el asentamiento la pasada semana para decirles que tienen que abandonarlo. Ante el aviso, piden al Consistorio que "se apiade" y les dé un terreno donde puedan ubicar sus caravanas.

"No tenemos ninguna alternativa, no sabemos ni dónde ir. Hemos mirado por todos sitios y no tenemos. Eso le dije a los del Ayuntamiento ¿Adónde nos vamos? ¿Vamos a meternos en otra propiedad privada que nos van a echar también de ahí? Así no podemos seguir viviendo", afirma Florenciano. "Estamos pensando en sacar las caravanas a la calle porque no nos queda otra", agrega Núñez.

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Este nuevo caso de desalojo se sumará a los ya ejecutados en la isla, con los asentamientos Can Rova I, Can Rova II y el parking de Es Gorg, entre los principales. Según el primer censo realizado por la Cruz Roja de Ibiza, 1.200 personas se encontraban en situación de sinhogarismo en 655 infraviviendas, el pasado julio, en plena temporada turística.