Compraron once viviendas sobre plano en Ibiza que nunca recibieron: así serán indemnizados 20 años después

Lo que comenzó en 2005 como una ilusión inmobiliaria en Ibiza se convirtió en un calvario de dos décadas para once compradores de viviendas de una promoción. Tras años de litigios, incluida una querella criminal que terminó en absolución, la Audiencia Provincial de Baleares ha arrojado luz sobre el caso reconociendo que, aunque no hubo delito, sí existió un desequilibrio económico que debe ser reparado por el propietario del terreno.

El caso se localiza en una finca registral de Santa Eulària, donde el propietario del suelo pactó una permuta con un promotor para levantar un edificio. Los demandantes confiaron sus ahorros en la compra sobre plano de unas viviendas que llegaron a estar prácticamente terminadas, con un 95% de ejecución certificada por arquitecto. Sin embargo, la aparición de graves problemas financieros en la empresa constructora paralizó la entrega de las llaves.

En 2009, ante el impago y el retraso, el dueño del terreno ejecutó una cláusula de resolución para recuperar la propiedad de todo lo construido. En ese momento, se firmó un compromiso notarial en el que el propietario manifestaba su intención de respetar los contratos de los compradores originales. No obstante, este acuerdo nunca llegó a materializarse porque el dueño pretendía aplicar un incremento de precio para cubrir los costes de finalización y el riesgo asumido, algo que los compradores no aceptaron al no considerarse vinculados por pactos ajenos entre el dueño y la constructora.

Primera sentencia

La primera sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 desestimó las pretensiones de los afectados, argumentando que estos debían haber reclamado primero a los promotores antes de dirigirse contra el dueño del suelo. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha corregido este enfoque de manera contundente. La Sala sostiene que exigir a los compradores que demanden a una empresa cuya "flagrante insolvencia" era conocida por todos es un "riesgo procesal desproporcionado".

El tribunal subraya que el enriquecimiento injusto no es una "última ratio absoluta", sino una herramienta para restaurar el equilibrio entre las partes directamente implicadas. En este caso, resalta, resulta evidente que el dinero de los compradores se invirtió en una estructura que el dueño recuperó y luego vendió a terceros, obteniendo un beneficio superior al previsto inicialmente.

El cálculo de la indemnización

Para calcular la cuantía de la condena, la Audiencia ha tenido en cuenta que el propietario también fue, en cierta medida, una víctima del incumplimiento del promotor y que asumió deudas e hipotecas para sacar adelante la edificación. Cruzando los datos de las periciales y las admisiones del propio demandado, la Sala determina que el beneficio real del dueño ascendió a unos 470.000 euros, tras vender los pisos unos 30.000 euros más caros de lo que los demandantes habían pactado.

Al aplicar el porcentaje de expectativa de negocio que correspondía a los compradores (un 28,31%), la condena se ha fijado en 133.057 euros. Este montante global deberá ser repartido ahora entre los once recurrentes en proporción a lo que cada uno entregó en su día.