El Club Nàutic Sant Antoni acogerá un coloquio sobre el Club Náutico Ibiza por su centenario

El Club Nàutic Sant Antoni acogerá este viernes 20 de marzo, a las 20 horas, una nueva sesión del ciclo de tertulias ‘Xerrades Essencials’, que en esta ocasión estará dedicada al Club Náutico Ibiza (CNI), coincidiendo con la conmemoración de su centenario.

La jornada contará con la participación del presidente del CNI, Damián Verdera; el vicepresidente, Pedro Matutes; y el director, Vicent Canals. Por parte del CNSA intervendrá su presidente, Pep Tur, mientras que la charla será moderada por el periodista Xescu Prats.

El acto pretende rendir homenaje a una de las entidades más representativas de la isla y ofrecer un recorrido por su trayectoria, desde su fundación hasta la actualidad. Durante la velada también se proyectará una selección de imágenes sobre las distintas etapas y proyectos del club, a modo de resumen de la exposición del centenario instalada el pasado noviembre en Sa Nostra Sala, en Ibiza.

Además del repaso histórico, la tertulia abordará el futuro del Club Náutico Ibiza, en un momento marcado por la expectativa ante la publicación de las bases de una nueva concesión a largo plazo que pueda permitir a la entidad recuperar su sede.

Fundación

El Club Náutico Ibiza fue fundado oficialmente el 27 de febrero de 1925 por un grupo de aficionados al mar, a partir de la organización de una regata de barcas a remo en la bahía de Ibiza. Su primer presidente fue Francisco Costa, capitán de la marina mercante y primer práctico del puerto. Desde entonces, el club ha desempeñado un papel destacado tanto en la promoción de los deportes náuticos como en la vida social de la ciudad.

El ciclo ‘Xerrades Essencials’ se celebra en el salón social de Es Nàutic y está abierto al público hasta completar aforo.