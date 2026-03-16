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El chef Juan Alcaide llega a Ibiza tras el cierre de Umiko para sumarse al Teatro Pereyra

Su cocina japonesa con sensibilidad mediterránea reforzará la propuesta gastronómica del 'Dinner Show'

El chef Juan Alcaide Galvez se incorpora al Teatro Pereyra

El chef Juan Alcaide Galvez se incorpora al Teatro Pereyra / Teatro Pereyra

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El Teatro Pereyra de Ibiza refuerza su apuesta gastronómica con la incorporación del chef madrileño Juan Alcaide, que se suma al equipo creativo para llevar su 'Dinner Show' a una nueva dimensión. Su incorporación sitúa la gastronomía como una de las piezas clave de la experiencia que prepara el emblemático espacio de la isla y cuyo estreno está previsto para finales de mayo.

Durante diez años, Juan Alcaide estuvo al frente de Umiko, en pleno centro de Madrid, junto al también chef Pablo Álvaro Marcos. El restaurante logró dos Soles Repsol y se hizo conocido por mezclar técnica nipona con producto y sabores españoles y de otras cocinas internacionales. Ambos también impulsaron durante tres años la pastelería Umikobake, reconocida con un Solete Repsol. Los dos locales cerraron sus puertas en diciembre de 2025 y ahora Alcaide comienza una nueva etapa profesional en la isla.

Antes de esta nueva etapa en Ibiza, la trayectoria de Alcaide también se había forjado en cocinas como DiverXO y Kabuki. Ahora, su maestría reinterpretando la cocina nipona desde una sensibilidad mediterránea se incorpora a la propuesta del Teatro Pereyra con el objetivo de convertir la oferta gastronómica en una parte esencial del espectáculo.

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Desde el teatro destacan que será una "fusión de técnica e innovación integrada en la escena para deleitar todos los sentidos".

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