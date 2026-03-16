Chef Baena cocina una fideuá de ostras en una cala de Ibiza: “Y ahora le añadimos agua de Cristo”

La gastronomía con productos ibicencos vuelve a triunfar en redes sociales gracias a un vídeo del popular cocinero Chef Baena, quien ha sorprendido a sus seguidores preparando una singular fideuá de ostras en una cala de Ibiza.

El vídeo, publicado en su cuenta de Instagram, comienza con una frase directa y desenfadada: “¿Alguien ha pedido una fideuá? Voy para allá”. A partir de ese momento, el chef muestra paso a paso cómo prepara este plato frente al mar, utilizando productos locales y el propio entorno de la isla.

En una de las primeras escenas, el cocinero se mete en el agua para limpiar unas gambas de Ibiza. “Les arrancamos la cabeza”, comenta mientras empieza a preparar la base del plato. Después, en la paellera, añade aceite de oliva y muestra su color con entusiasmo: “Mira el aceitito, color oro”.

A continuación sofríe los fideos junto con las cabezas de gamba para potenciar el sabor. “Vuestro cuñado este truco no lo sabe”, bromea mientras explica el truco culinario. Al sofrito también se suman calamar de Ibiza y pimiento verde, ingredientes que aportan aroma y frescura a la receta, según destaca.

Una fideuá "sin sal"

Uno de los detalles más curiosos del vídeo es que el chef no añade sal al plato. La razón es sencilla: más adelante incorpora directamente agua de mar. “Agua de Cristo”, exclama mientras la vierte en la paellera, dando pie a uno de los momentos más comentados del vídeo.

Tras retirar las cabezas de las gambas —“para los peces”, dice mientras las lanza al mar— continúa con la preparación. En la receta también utiliza fideos finos tipo cabello de ángel y, cuando a la fideuá le queda aproximadamente un minuto de cocción, añade dados de atún rojo.

Pero la receta todavía guarda una sorpresa más. El chef bromea con que en Ibiza existe la suerte de contar con ostras frescas y decide preparar un entrante improvisado mientras termina la fideuá y después lo pone encima de la misma. Abre una ostra con cuidado —“metemos la puntita y hasta dentro”— y la convierte en lo que llama una “ostra sex on the beach”, añadiendo atún rojo y cebollino. El resultado es un bocado marino que el propio cocinero se come como aperitivo antes del plato principal.

El vídeo termina con el chef disfrutando de la fideuá recién hecha frente al mar, en una escena que combina cocina, producto local y paisaje mediterráneo.