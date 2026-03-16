Ceferina Florenciano, camarera de piso en Pacha Hotel: de Paraguay a Ibiza para trabajar

Un nuevo desalojo de trabajadores que viven en caravanas, tiendas de campaña y chabolas, por la imposibilidad de acceder a una vivienda, y que desde el pasado julio residen en un asentamiento ilegal entre un estadio de fútbol y una carretera de circunvalación de la ciudad pone en vilo el inicio de la temporada turística en Ibiza.

Una de las afectadas, Ceferina Florenciano camarera de piso en Pacha Hotel Ibiza, explica que en el asentamiento viven residentes estables, dedicados a trabajar para el turismo, ya sea en hoteles o como personal de limpieza, jardinería, mantenimiento en casas y villas de lujo, pero también para las grandes constructoras de la isla. Llegada a Ibiza en 2011 y originaria de Paraguay, esta mujer trabajó como interna al cuidado de personas mayores y después ha seguido como camarera de piso en distintos hoteles.

Junto a su pareja, recurrieron a la caravana como vivienda, después de sufrir maltrato y precios abusivos en los pisos, siempre hacinados, donde alquilaban habitaciones. Los inquilinos de las viviendas que realquilan llegan a cobrar desde 1.000 a 1.400 euros por habitación doble, sin contar fianzas. "No se podía vivir más en las habitaciones porque no te dejan hacer nada. Tú llegas cansada de tu trabajo, quieres cocinar, no puedes; quieres ducharte, no puedes; y cada día te aumentan y te aumentan. No encontramos paz en los alquileres", explica Florenciano.

Ahora la trabajadora, que solo ha recibido un aviso oral, teme el desalojo forzoso justo al inicio de la temporada y tiene que incorporarse al hotel donde trabaja como personal fijo discontinuo.

Este nuevo caso de desalojo se sumará a los ya ejecutados en la isla, con los asentamientos Can Rova I, Can Rova II y el parking de Es Gorg, entre los principales. Según el primer censo realizado por la Cruz Roja de Ibiza, 1.200 personas se encontraban en situación de sinhogarismo en 655 infraviviendas, el pasado julio, en plena temporada turística.