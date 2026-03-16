Así es Can Nemo, la lujosa villa de Ibiza que podrán disfrutar los nominados a los Oscar

Ibiza volverá a proyectarse este año en uno de los mayores escaparates mediáticos del planeta. La villa Can Nemo, una de las propiedades de lujo de la isla, se ha incluido en la exclusiva bolsa de regalos que la firma Activos distintivos entrega de forma independiente a los 25 principales nominados de interpretación y dirección en los Oscar 2026. La iniciativa no forma parte de la Academia, pero se ha convertido desde hace años en una de las tradiciones paralelas más comentadas en torno a la gran noche de Hollywood.

Can Nemo es una villa privada situada en Cap Martinet, en Ibiza, con vistas abiertas al mar y a Formentera. Según la información publicada por la misma propiedad, el complejo ocupa una finca de 15.000 metros cuadrados, dispone de 560 metros cuadrados interiores y está rodeado en tres de sus lados por una reserva natural. El alojamiento cuenta con seis suites con vistas panorámicas, climatización individual, domótica, wifi de alta velocidad, camas king size, persianas opacas y baño en suite; además, cuatro de esas habitaciones pueden configurarse con camas separadas.

En las zonas exteriores, la propiedad incluye una piscina de 16 metros con jacuzzi, climatizable en frío o calor, terrazas para sol y sombra, jardines, áreas de descanso y varios espacios para comer al aire libre. A eso se suma una zona de bienestar con sauna finlandesa, hammam turco, piscina de agua fría y sala de masajes, además de un gimnasio con más de 400 ejercicios, máquinas Peloton, reformer de pilates Merrithew, pista exterior de pádel y espacio para yoga y pilates.

La oferta de la villa se completa con dos cocinas, horno de pizza de leña, huerto ecológico, gallinero, bodega, dos barras y una sala de entretenimiento preparada para cine o club. La finca también incorpora un sistema integral de seguridad, cierre perimetral, videovigilancia y personal fijo de servicio, y se presenta además como espacio para celebraciones privadas, encuentros corporativos y producciones.

Entre los ganadores de los Oscar 2026 que podrán disfrutar de esta experiencia en Ibiza figuran Michael B. Jordan, premio a mejor actor por 'Sinners'; Sean Penn, mejor actor de reparto por 'One Battle after Another'; Jessie Buckley, mejor actriz por 'Hamnet'; Amy Madigan, mejor actriz de reparto por 'Weapons'; y Paul Thomas Anderson, ganador del Oscar a mejor dirección por 'One Battle after Another'. Todos ellos están incluidos en la selección de interpretación y dirección a la que va destinada esta bolsa de regalos.