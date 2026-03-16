Balears exigirá al Estado que resuelva los fallos del registro único de alquileres

El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan Colomar, advirtió durante la constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Balears que el registro único que regula los alquileres de corta duración en España provoca una «hiperburocratización» que impide a las viviendas legales anunciarse en plataformas digitales. Además, explicó que este registro ha generado una nueva vía de fraude.

La constitución de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo en Balears. | CAIB

En el encuentro, Juan expuso la experiencia del Consell de Ibiza, donde más de 300 propietarios se han visto afectados por el registro único. Solicitó que este problema se trate en una de las primeras reuniones de los subgrupos que se crearán después de Semana Santa: «La presidenta del Govern, Marga Prohens, dijo que se tenía que hacer una gestión a nivel de comunidad autónoma porque se está penalizando a los legales», explica el conseller a Diario de Ibiza.

Juan recuerda que esta preocupación ya se ha trasladado al Gobierno central. El conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, la expuso ante un equipo del Ministerio de Vivienda —responsable del registro único— durante la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el pasado 10 de febrero. El Consell de Ibiza reclamaba desde hace más de un año que este órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo se reuniera.

El origen del problema, según recuerda Juan, está en el registro único de alquileres de corta duración que exige el Real Decreto 1312/2024. Esta norma establece desde el pasado 1 de julio que los anfitriones se inscriban en el Registro de la Propiedad y el de Bienes Inmuebles para poder anunciar sus alojamientos en plataformas digitales. Esto provoca que los propietarios de alquiler turístico y de temporada que alquilan por periodos inferiores a un año no puedan anunciarse a través de estas si no tienen el número de registro del Ministerio de Vivienda. Ocurre aunque cuenten con el número de registro que concede el Consell de Ibiza, que ya era obligatorio y existía con anterioridad.

Esta duplicidad fue cuestionada el pasado mes de febrero en el marco del procedimiento TRIS —el sistema de control de la Unión Europea que trata de evitar que los países miembros aprueben leyes incompatibles con la normativa comunitaria— y se consideró «contraria» al Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración. Por este motivo, se instó a las autoridades españolas a solucionar la duplicidad antes del 20 de mayo de 2026.

El conseller ibicenco señala que los propietarios sufren retrasos en la inscripción porque deben cumplir los requisitos del Registro de la Propiedad. Muchas veces son trámites formales —como finales de obra o registros de espacios— que pueden demorarse meses pese a que se disponga de la autorización del Consell. Además, las plataformas digitales eliminan directamente los anuncios de viviendas turísticas de corta duración que no cuentan con el número de registro único.

A esto se añade una nueva vía de fraude contra la que ya lucha el Consell. «Los alquileres de temporada, que son por meses y no entran en la Ley de Arrendamientos Urbanos, también tienen que tener un registro único distinto del turístico, y esto abre la puerta al fraude porque, como en el registro único no se pide una licencia para alquilar habitaciones o pisos por meses, estas viviendas acaban alquilándose turísticamente», recuerda Juan, según también expuso en el encuentro en Mallorca.

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Por el momento no se puede solicitar a las plataformas que retiren estos anuncios porque cuentan con el registro que exige la normativa nacional.