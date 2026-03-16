El Ayuntamiento de Ibiza espera concluir las obras de Dalt Vila el 3 de mayo

El Ayuntamiento de Ibiza estima concluir las obras en el conjunto amurallado de Dalt Vila el próximo 3 de mayo, según confirma el alcalde, Rafael Triguero, en una visita sobre el estado de las obras este lunes, en las que ha presentado, además, las primeras calles cuya reforma han concluido y están ya abiertas al público: las de Santa María y Mariano Tur de Montis. El presupuesto para la reforma de estas calles alcanza los 700.000 euros.

"En las próximas semanas también tendremos avances en las calles del General Balanzat, Sa Carrosa y, fuera de las murallas, el Mercat Vell y sa Peixateria. El objetivo es que, aproximadamente el 3 de mayo, estén absolutamente terminadas estas obras, además de la cabecera de Vara de Rey", asegura el alcalde, quien destaca la "importante labor" que se está realizando para que estén concluidas en esa fecha. "De esta manera, estarán listas antes de la celebración de la Feria Medieval, para que tanto las personas que nos visitan como nuestros vecinos puedan disfrutarlas", añade Triguero.

En cuanto a la obra en Dalt Vila, que cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros, se divide en dos fases, la primera de las cuales concluye este mes de mayo. La segunda se iniciará en el mes de septiembre, concluida la temporada turística, y se centrará en la calle de Sa Carrossa y la Plaça des Desamparats. En esta primera fase, las calles de Santa María, Mariano Tur Montis y sa Portella son las primeras en reabrir al público. "La calle Santa María se ha remodelado y se ha hecho más accesible", explica Triguero, quien afirma que para ello se ha bajado el nivel de la calle. "Todavía quedan algunos escalones, pero es mucho más accesibles y amable para quienes quieran venir. Queremos una calle en la que nuestros vecinos quieran transitar, no una calle muerta como la de antes", afirma. "Con esta inversión, seguimos poniendo en valor nuestro patrimonio", añade el alcalde.

Triguero destaca la "voluntad municipal y de los técnicos" de reutilizar los codols extraídos durante las obras en el nuevo pavimento instalado. "Un 40% de los codols se han podido reutilizar y se encuentran actualmente en la calle reformada, mientras que el 60% son materiales que provienen de las canteras de Ibiza", cuenta Triguero. "Son todos elementos de nuestra tierra y están integrados en el conjunto histórico de este barrio, que era una de las cuestiones más importantes y sensibles para nosotros", apunta.

Conectar Vara de Rey con el Camí del Calvari

Triguero destaca la importancia del conjunto de las obras que se están llevando a cabo en la zona amurallada. "Son inversiones necesarias en cuestiones [de canalizaciones ] pluviales y las obras en la calle del General Balanzat, por ejemplo, son importantes para el suministro y conexión [telefónica y eléctrica] en Dalt Vila y soluciona cuestiones importantes como las infiltraciones que se producían", detalla Triguero. En este sentido, el alcalde asegura tener intención de seguir invirtiendo en el recinto amurallado de Dalt Vila. "Iniciamos este camino con las obras en el Camí del Calvari y queremos seguir trabajando para conectar esta calle con el Passeig de Vara de Rey. Tenemos un proyecto ya prácticamente definitivo para conectarlas". Triguero agrega que dicho proyecto contempla realizar esta conexión a través del Parque Reina Sofía y la calle de Joan Xicó.

El alcalde ha querido agradecer la "compresión" de los vecinos de la zona y de los comerciantes de los barrios afectados por estas reformas. "Tratamos de minimizar el impacto que puedan tener y que antes de que comience la nueva temporada puedan desarrollar su actividad comercial y residencial con normalidad", explica Triguero.