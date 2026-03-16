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Aviso en el asfalto: «Peligro, carreras»

Aviso en el asfalto: «Peligro, carreras» | F. DE LAMA

Aviso en el asfalto: «Peligro, carreras» | F. DE LAMA

Una gran pintada sobre la calzada advierte a los conductores en la carretera de Sant Vicent de sa Cala de las carreras de motos en la vía, lo que representa un claro riesgo para todos sus usuarios. Los vecinos de la zona llevan años denunciando carreras ilegales, con vehículos circulando a gran velocidad y realizando maniobras temerarias.

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