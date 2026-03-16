Movilidad
Atención conductores: si aparcas en esta calle de Ibiza tendrás que retirar tu vehículo este miércoles
Para facilitar las tareas de limpieza el Ayuntamiento solicita a los vecinos que retiren los coches y motos estacionados en el carril derecho
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este miércoles realizará trabajos de limpieza de la red de saneamiento y de los imbornales en el barrio de ses Figueretes, concretamente en la calle Galicia.
Las actuaciones tendrán lugar en el tramo comprendido entre la calle País Basc y la calle Periodista Francisco Escanellas. Para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos, el Consistorio ha indicado que será necesario retirar todos los vehículos estacionados en el carril derecho, incluidas las motocicletas.
El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración del vecindario, así como de las personas usuarias de la vía, para facilitar la ejecución de las tareas y reducir las posibles molestias durante la intervención.
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