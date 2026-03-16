La agenda del 8M en Ibiza continúa con formación especializada, empoderamiento femenino y propuestas culturales

El Ayuntamiento de Ibiza continúa con el programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, con el objetivo de promover la igualdad, visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos y reforzar el compromiso institucional en la lucha contra las desigualdades.

La programación, que se desarrolla a lo largo de todo el mes, ha incluido conferencias, teatro, escape rooms, exposiciones, actividades deportivas, talleres, formación especializada y propuestas culturales dirigidas a personas de todas las edades.

Entre las próximas actividades destaca el Cinefórum organizado por Dones Progressistes el jueves 19 de marzo en el Casal d’Igualtat, con la proyección de 'La número 1' y un coloquio posterior. También está prevista la proyección del documental 'Veus pròpies. Quan elles parlen', dirigido por Ferran Gassiot, el viernes 20 de marzo, en una actividad organizada conjuntamente con el Consell de Ibiza.

El sábado 21 de marzo, el Casal d’Igualtat acogerá el taller 'Autoestima y empoderamiento femenino', impartido por Verónica Díaz Díaz y con plazas limitadas.

El jueves 26 de marzo, este mismo espacio albergará el Club de Lectura Feminista, centrado en el libro 'Ser mujer negra en España', de Desireé Bela-Lobedde, en una sesión orientada a fomentar la reflexión sobre la interseccionalidad y las experiencias diversas de las mujeres.

Ese mismo día y también el lunes 30 de marzo se impartirá la píldora formativa 'Detección y actuación ante la violencia sexual en espacios públicos y eventos de ocio', a cargo de Rocío López de Musga. Esta formación está dirigida a la Policía Local de Ibiza y al voluntariado de Protección Civil, con el objetivo de reforzar la preparación especializada en prevención y respuesta ante la violencia sexual.

Por último, el viernes 27 de marzo, el Casal d’Igualtat ofrecerá el cuentacuentos coeducativo 'Daniela Pirata', de Susanna Isern, una actividad dirigida al público infantil para promover valores de igualdad desde la infancia.