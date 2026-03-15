El álbum
Visita al Parador de Ibiza para cerrar el curso MICE
La primera promoción del curso en MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) y organización de eventos de la UIB en Ibiza cerró las clases con una visita al Parador, guiada por su director, Pau Arbona. Participaron los 15 alumnos junto al director del curso, Tolo Deyà; las tutoras Neus García y Amanda Picornell; y Pepita Costa, directora de la Escuela de Hostelería.
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