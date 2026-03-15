Los vehículos abandonados lideran las incidencias registradas en la Línea Verde de Santa Eulària

Los vehículos abandonados fueron el año pasado la incidencia más habitual comunicada por la ciudadanía a través de la plataforma Línea Verde de Santa Eulària. En total, este tipo de avisos supuso el 20,44% de las 6.942 incidencias gestionadas en 2025 por este canal municipal, consolidado ya como una de las principales vías de contacto entre vecinos y Ayuntamiento para alertar de problemas en la vía pública.

Tras la retirada de vehículos abandonados, las comunicaciones más frecuentes estuvieron relacionadas con el estado de aceras y calzadas, que representaron el 13,95% del total, especialmente en actuaciones vinculadas a la accesibilidad. A continuación se situaron las incidencias sobre señalización vertical y horizontal, con un 12,04%, y las relativas al alumbrado público, con un 8,60%.

El balance anual refleja además que el 75,49% de las incidencias ya han sido resueltas, mientras que un 10,15% siguen en proceso. Por otra parte, un 11,5% permanecen pendientes de solución y un 2,85% fueron descartadas por no ser procedentes, al corresponder a otras administraciones o requerir un trámite administrativo distinto.

La aplicación también ha servido para comunicar averías de agua, problemas de alcantarillado, incidencias con contenedores, jardines, mobiliario urbano, parques o playas, lo que permite al Consistorio tener una radiografía más precisa del estado del municipio y actuar con mayor rapidez.

Crecimiento del uso de la herramienta

El Ayuntamiento destaca además el crecimiento sostenido del uso de esta herramienta desde su implantación. Si en 2014, año en que se puso en marcha, se registraron unas 280 incidencias, en 2025 se alcanzaron 9.856 comunicaciones acumuladas. En total, durante estos once años de funcionamiento, la plataforma ha gestionado 48.458 incidencias.

Además de su función como canal de avisos, Línea Verde se ha consolidado también como herramienta informativa del Ayuntamiento hacia la ciudadanía, con el envío periódico de avisos sobre cortes de calles por eventos deportivos o fiestas, interrupciones del suministro de agua y otra información relevante sobre servicios municipales.

En cuanto a su uso, durante el último año han interactuado con la plataforma un total de 9.426 ciudadanos. De ellos, 7.862 descargaron la aplicación y 1.564 se registraron a través del portal web.