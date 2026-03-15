La subida de costes desafía las cartas de los restaurantes y el turismo familiar

Los restaurantes de Ibiza y Formentera que cierran durante algunos meses de invierno tienen prevista su reapertura entre los próximos 1 de abril y 1 de mayo. Ante la cercanía de esta fecha, en este momento se trabaja en el cierre de los menús de cada establecimiento, una tarea complicada debido a las constantes incertidumbres que genera el conflicto en Oriente Medio.

«Mucha gente está cerrando sus cartas. Se cierran de acuerdo a unos precios y unos productos que te ofrecen los proveedores ahora mismo. Si algunos de ellos son sensibles a un incremento de los precios de la energía o de los precios del transporte, hay una dificultad», afirma Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración.

Incremento sobre los transportistas

Tur señala que las navieras ya están aplicando un incremento de precios sobre los transportistas: «Y esto a la vez afectará a la materia prima». Actualmente, Tur indica que esto genera incertidumbre porque se desconoce qué productos «pueden estar más o menos afectados». De este modo, los precios que se acaben aplicando podrían no coincidir con los costes previstos inicialmente.

Es cierto que, al menos, «un producto de kilómetro cero, que esté más cerca, se verá menos afectado que los productos de importación», según Tur. Sin embargo, esto no quita que, dada la situación actual, las cartas estén «llenas de interrogantes». «Hay variables que no controlamos y que no sabemos cómo nos pueden afectar», afirma.

En este sentido, «lo más probable es que, por la falta de tiempo y de información, la gente tienda a repetir un poco lo que hizo el año pasado», considera Tur. Por este motivo, apunta: «Todos cruzamos los dedos para que este conflicto dure lo menos posible». De lo contrario, las cartas podrían modificarse más adelante: «Cada establecimiento es muy diferente y no todos los productos están afectados por los mismos costes, pero podrían darse situaciones de inflación como las que tuvimos hace dos o tres años», recuerda Tur.

Entonces, el crecimiento general de los precios de consumo «afectó mucho a determinados productos hasta que se derivó a todos los precios», rememora Tur, antes de detallar que, como resultado, se tuvieron que «hacer modificaciones constantes de la oferta».

Como ocurrió durante la pandemia o al inicio de la guerra en Ucrania, ahora está previsto que el Gobierno central apruebe el próximo martes un paquete de medidas para mitigar los impactos del conflicto. Desde la Pimeef se mantienen «bastante escépticos».

¿Una temporada como el año pasado?

Tur pone de ejemplo que, ante efectos como una subida del kilovatio de energía, lo mejor sería reducir el IVA: «Bajar los impuestos, que los tenemos para todo [critica], a lo mejor ayudaría a paliar de alguna manera los problemas... Pero no sabemos cuáles son las consecuencias de todo lo que está pasando... Solo estamos empezando a verlo y vemos que, si continúa, los precios subirán», valora.

Si este no sería el contexto actual, Tur confirma que la temporada de este año «sería muy parecida a la del verano pasado». Pero como ahora mismo es pronto para conocer cómo avanzará el conflicto, baraja que, si se extiende: «Provocará una subida de la energía, que a la vez puede provocar una subida de los precios generales en nuestros países emisores».

Esto supone una preocupación extra para los establecimientos que trabajan con turismo familiar: «Si este público ve que sus costes suben, su cesta de la compra sube, los vuelos para venir a Ibiza son más caros... Tendrá dificultades para venir», apunta Tur.

En la feria de turismo de Berlín (ITB) la presidenta del Govern, Marga Prohens, reivindicó las Balears eran un destino seguro, pero Tur considera que, en el contexto de conflicto, solo vendrán quienes se lo puedan permitir: «Es para un tipo de turista de un poder adquisitivo muy elevado. Podemos hablar de alemanes o suizos, que a lo mejor hacían sus vacaciones en estos países [Oriente Próximo] buscando el lujo, pero no es el perfil más habitual que tenemos en Ibiza». De este modo, considera que solo se beneficiarán de este tipo de público los sectores de alto standing.

Entre tanta incerteza, Tur indica que, al menos, ha habido tiempo para solucionar los desperfectos que dejaron las danas de finales de la temporada pasada. «Afectó sobre todo en el puerto de Vila, donde se dañó maquinaria y, al quedarse sin luz, hubo empresas que perdieron todo el material que tenían en stock y tuvieron que cerrar anticipadamente», recapitula.

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Además, recuerda que la primera línea de ayudas que sacó el Govern para cubrir determinados daños no se agotó, por lo que salió una segunda línea de ayudas que algunos establecimientos afectados pudieron solicitar.