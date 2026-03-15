Sant Josep se vuelca con la Sant Josep Express, la yincana más loca de las fiestas

Sant Josep ha vivido este domingo una nueva edición de la Sant Josep Express, la prueba más desenfadada y alocada de las fiestas patronales, concebida para grupos de familiares y amigos de todas las edades. La cita ha reunido a doce equipos de cuatro componentes en una jornada marcada por el humor, la competitividad sana y el ambiente festivo.

Tras una intensa mañana de pruebas, el equipo ganador ha sido Cap de Trons, seguido de Milfs en segunda posición y Bratz Chulas en tercer lugar. Como premio, el grupo vencedor ha obtenido un viaje para sus cuatro integrantes valorado en hasta 1.000 euros.

La actividad, de carácter lúdico, ha vuelto a combinar diversión, aprendizaje y convivencia entre generaciones, con el objetivo de acercar a los participantes al conocimiento del municipio, su cultura y su historia, al tiempo que se ha fomentado el trabajo en equipo y se han estrechado los vínculos entre jóvenes y adultos.

Uno de los equipos participantes / Ayuntamiento de Sant Josep

La jornada ha arrancado a las 9 de la mañana con un punto de verificación en el aparcamiento del centro médico de Sant Josep. Poco después se ha dado la salida oficial desde la zona peatonal junto al Ayuntamiento, desde donde los equipos se han distribuido en sus vehículos por distintos puntos del municipio para afrontar las pruebas planteadas por la organización. El tramo final se ha desarrollado en la plaza de la iglesia, donde todos los grupos han participado de forma conjunta en los últimos retos.

Aventura y diversión

En esta yincana, cada equipo está formado por cuatro participantes y cuenta con un capitán o capitana encargado de mantener la comunicación con la organización a través de WhatsApp. Los participantes son mayores de 18 años, aunque también se permitela inscripción de jóvenes a partir de 16 con autorización de su padre, madre o tutor legal. Además, cada grupo tiene que disponer de dos conductores con permiso B2 en vigor para poder desplazarse entre los distintos escenarios del juego.

La Sant Josep Express ha vuelto así a confirmar su tirón dentro del programa festivo del municipio, con una fórmula que ha mezclado aventura, compañerismo y ganas de pasarlo bien en una de las citas más esperadas de las fiestas patronales.