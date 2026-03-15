Sant Antoni lleva su pasión fallera a Valencia

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal Jorge Nacher participaron este sábado en Valencia en varios de los actos organizados por el Consejo de Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) con motivo de las Fallas, en una jornada en la que también respaldaron a la Asociación Valenciana de Sant Antoni en la celebración de su 25 aniversario.

La delegación de Sant Antoni inició la jornada con la tradicional ofrenda de flores en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Posteriormente, asistió a una visita institucional al Ayuntamiento de Valencia.

Durante este encuentro, los representantes municipales pudieron saludar, junto a la teniente de alcalde de Valencia, María José Ferrer, al concejal de Fallas, Santiago Ballester, y a otras autoridades, además de coincidir con representantes de distintas asociaciones valencianas radicadas fuera de la Comunitat Valenciana.

Tras el acto institucional, la delegación presenció en primera persona la mascletà disparada por Pirotecnia Aitana. La jornada continuó con una recepción oficial en la que participaron la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Fallas en Sant Antoni

La presencia institucional de Sant Antoni en las Fallas se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de "seguir estrechando vínculos culturales y festivos con Valencia a través de sus tradiciones y del trabajo que desarrolla la Asociación Valenciana de Sant Antoni", destaca el Ayuntamiento en una nota.

En esta línea, la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, junto a su Corte de Honor, visitará Sant Antoni el próximo 28 de marzo para asistir a la mascletà organizada con motivo del 25 aniversario de las Fallas del municipio. El disparo correrá a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer.

Este encuentro forma parte del convenio de colaboración suscrito entre la Junta Central Fallera y el Ayuntamiento de Sant Antoni, un acuerdo que busca fortalecer los lazos culturales entre ambos territorios y reforzar la relación entre Sant Antoni y Valencia a través de sus fiestas, tradiciones y asociaciones.