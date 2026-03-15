Anabel, usuaria del autobús de Ibiza sobre el cruce de Cazadores: "Esto es un verdadero peligro"

"Desde que han empezado [las obras] es un caos, pero hasta ahora se podía llevar", explica Anabel, trabajadora de la zona del cruce de Cazadores, donde las obras para construir una rotonda y acabar con este punto negro de la red viaria de Ibiza se iniciaron el 15 de octubre. "Siempre había que cruzar la carretera", continúa, dado que ya antes del inicio de los trabajos no disponían de paso de cebra: "Pero ahora cada vez lo ponen mucho más difícil", asevera la trabajadora.

"Lo que han hecho es poner unas vallas rojas y blancas para señalizar la obra que cruzan toda la mediana y no hay sitio para que pasen los peatones", explica. "Literalmente hay que ir por en medio de la carretera sin arcenes y sin nada, por en medio". "No han tenido en cuenta que esto va a durar un año, y cada vez va a ser más imposible cruzar y yo, personalmente, tengo que hacerlo. Cada vez necesitan más espacio para las obras y van acortándolo más", denuncia Anabel.

Las vallas blancas y rojas que cubren todo el arcén de la carretera Santa Eulària-Ibiza a la altura de la parada de bus de cazadores. / Toni Escobar

Qué dicen los obreros

"Ayer le pregunté a un señor que había en la obra, '¿cómo puedo yo llegar hasta allí [al otro lado de la carretera]? ¿Es que usted no ve que no llego?'", preguntó al operario de la obra, que le contestó, según ella: "Como puedas, apártalo si puedes". Anabel explica: "El que le ha mandado poner estas vallas no lo ha pensado mucho". "Yo cruzo todas las mañanas o tardes, de día y de noche, dado que trabajo por turnos, y esto es un verdadero peligro", lamenta la usuaria, "no entiendo que habiendo una parada de autobús nadie haya pensado en ponerlas más hacia adelante o hacia atrás, nadie ha pensado que ahí va la gente al autobús".

"Bajar por la noche ya es el colmo, porque ahí bajas directamente a un carril y no tienes salida", mantiene Anabel, que sigue: "Si viene un coche no tienes para salir para la derecha o para la izquierda". "Ayer iba andando por la carretera para llegar al cruce a Santa Gertrudis, por la línea continua que separa los dos carriles, literalmente por medio de la carretera a las once de la noche que vengo de trabajar, dando bandazos con la linterna".

La dirección más peligrosa, según la usuaria, es "en dirección a Ibiza", dado que en dirección a Santa Eulària "puedes alejarte un poco, cruzas y vas por el arcén hasta la parada", pero para la otra "no hay manera, literalmente vas por medio de la carretera, entre los pilones, y pidiendo que pare el tráfico, porque tú no puedes pasar. No te puedes echar a un lado, porque no hay lado".

El "enjambre" de túneles

Hace una semana que tienen este problema, pero reafirma que "desde que ha empezado la obra, no está bien". El obrero le dijo a Anabel: "No te preocupes que van a hacer los túneles", en referencia a los pasos subterráneos que se habilitarán en breve Algo a lo que respondió: "¿Cómo que no me preocupe?". "¿De verdad esta gente se cree que me voy a meter a las once de la noche por ahí dentro? Si alguien me tiene que matar, que me maten por la carretera", afirma Anabel, que cuenta que el trabajador admitió: "No entiende nadie lo de estos túneles".

El problema viene por la forma de estas construcciones. "No es un túnel recto, como el de Jesús, no, hay tres o cuatro entradas y salidas, es como un enjambre", explica Anabel: "Pueden poner cámaras de seguridad, pero las cámaras de seguridad no evitan el delito sin más".

Declaraciones del Consell

"Hay que ver si es que, técnicamente, no hay más remedio que tener que aplicar esta medida momentánea, obligados por el trascurso de las obras", considera el Consell de Eivissa sobre la problemática: "Desde el Consell entendemos que toda obra genera molestias, pero hay que entender que son necesarias para poder disfrutar de las mejoras de las infraestructuras públicas y, en este caso, las mejoras, tanto para peatones como para usuarios de autobús, serán sustanciales", subraya la institución a preguntas de Diario de Ibiza.

Aseguran que trasladarán "esta queja a la dirección de obra a ver si es posible reducir las molestias, en la medida de lo posible", y aprovechan para "recordar que la obra que se está ejecutando incorpora un paso subterráneo para peatones y ciclistas, así como paradas de autobús cómodas y seguras, tanto para usuarios del servicio de transporte como para conductores de la vía", mantiene el Consell sobre el enjambre de túneles.