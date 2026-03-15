Música y devoción en Ibiza en el XX Concierto de Marchas Procesionales de Jesús Cautivo

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado de Ibiza celebró en la iglesia de Santa Cruz una nueva cita del triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo, en un acto que combinó liturgia y música cofrade dentro del programa de Semana Santa.

La jornada comenzó con una misa a las 19.30 horas y continuó con el XX Concierto de Marchas Procesionales de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de la ciudad y que reunió a fieles, devotos y amantes de esta tradición musical.

Un momento del concierto en la iglesia de Santa Cruz / NP Jesús Cautivo

Durante el discurso inaugural del acto se puso en valor el recorrido de la agrupación y el significado de alcanzar veinte ediciones de este concierto. “Veinte conciertos no son solo un número. Son años de esfuerzo, de ensayos, de dedicación y de muchas personas que han puesto su tiempo y su ilusión para que esta agrupación siga creciendo”, se destacó al inicio del recital.

La bienvenida también subrayó el papel de la música cofrade como elemento de unión entre fe, cultura y emoción. En ese sentido, se recordó que las marchas procesionales forman parte de la vivencia de la Semana Santa y sirven para evocar recuerdos y sentimientos ligados a estas celebraciones.

El acto tuvo además un marcado tono devocional con referencias a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, presentada en el discurso como símbolo de serenidad, esperanza y fortaleza ante las dificultades. Con ese espíritu, los asistentes fueron invitados a “dejarse llevar por el sentimiento de cada nota” en un concierto que volvió a llenar de solemnidad el templo de Santa Cruz.