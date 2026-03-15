Semana Santa
Música y devoción en Ibiza en el XX Concierto de Marchas Procesionales de Jesús Cautivo
La iglesia de Santa Cruz se llenó para un recital que forma parte de los actos de Semana Santa de la ciudad
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado de Ibiza celebró en la iglesia de Santa Cruz una nueva cita del triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo, en un acto que combinó liturgia y música cofrade dentro del programa de Semana Santa.
La jornada comenzó con una misa a las 19.30 horas y continuó con el XX Concierto de Marchas Procesionales de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de la ciudad y que reunió a fieles, devotos y amantes de esta tradición musical.
Durante el discurso inaugural del acto se puso en valor el recorrido de la agrupación y el significado de alcanzar veinte ediciones de este concierto. “Veinte conciertos no son solo un número. Son años de esfuerzo, de ensayos, de dedicación y de muchas personas que han puesto su tiempo y su ilusión para que esta agrupación siga creciendo”, se destacó al inicio del recital.
La bienvenida también subrayó el papel de la música cofrade como elemento de unión entre fe, cultura y emoción. En ese sentido, se recordó que las marchas procesionales forman parte de la vivencia de la Semana Santa y sirven para evocar recuerdos y sentimientos ligados a estas celebraciones.
El acto tuvo además un marcado tono devocional con referencias a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, presentada en el discurso como símbolo de serenidad, esperanza y fortaleza ante las dificultades. Con ese espíritu, los asistentes fueron invitados a “dejarse llevar por el sentimiento de cada nota” en un concierto que volvió a llenar de solemnidad el templo de Santa Cruz.
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