Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peligro cruce CazadoresCárcel por conducir drogadoIbiza en minuto y medioPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Semana Santa

Música y devoción en Ibiza en el XX Concierto de Marchas Procesionales de Jesús Cautivo

La iglesia de Santa Cruz se llenó para un recital que forma parte de los actos de Semana Santa de la ciudad

El concierto en la iglesia de Santa Cruz

El concierto en la iglesia de Santa Cruz / DI

Redacción Digital

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado de Ibiza celebró en la iglesia de Santa Cruz una nueva cita del triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo, en un acto que combinó liturgia y música cofrade dentro del programa de Semana Santa.

La jornada comenzó con una misa a las 19.30 horas y continuó con el XX Concierto de Marchas Procesionales de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de la ciudad y que reunió a fieles, devotos y amantes de esta tradición musical.

Un momento del concierto en la iglesia de Santa Cruz

Un momento del concierto en la iglesia de Santa Cruz / NP Jesús Cautivo

Durante el discurso inaugural del acto se puso en valor el recorrido de la agrupación y el significado de alcanzar veinte ediciones de este concierto. “Veinte conciertos no son solo un número. Son años de esfuerzo, de ensayos, de dedicación y de muchas personas que han puesto su tiempo y su ilusión para que esta agrupación siga creciendo”, se destacó al inicio del recital.

La bienvenida también subrayó el papel de la música cofrade como elemento de unión entre fe, cultura y emoción. En ese sentido, se recordó que las marchas procesionales forman parte de la vivencia de la Semana Santa y sirven para evocar recuerdos y sentimientos ligados a estas celebraciones.

Noticias relacionadas y más

El acto tuvo además un marcado tono devocional con referencias a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, presentada en el discurso como símbolo de serenidad, esperanza y fortaleza ante las dificultades. Con ese espíritu, los asistentes fueron invitados a “dejarse llevar por el sentimiento de cada nota” en un concierto que volvió a llenar de solemnidad el templo de Santa Cruz.

El templo se llenó para el concierto

El templo se llenó para el concierto / NP Jesús Cautivo

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
  2. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  3. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  4. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  5. Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
  6. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  7. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
  8. De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados

Sant Antoni lleva su pasión fallera a Valencia

Sant Antoni lleva su pasión fallera a Valencia

Mal del Cap encara su recta final con los cortometrajes y sesiones educativas para institutos

Mal del Cap encara su recta final con los cortometrajes y sesiones educativas para institutos

Música y devoción en Ibiza en el XX Concierto de Marchas Procesionales de Jesús Cautivo

Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza

Un coche en llamas y una furgoneta siniestro total en un accidente en una rotonda de Ibiza

Anabel, usuaria del autobús de Ibiza sobre el cruce de los Cazadores: "Esto es un verdadero peligro"

Anabel, usuaria del autobús de Ibiza sobre el cruce de los Cazadores: "Esto es un verdadero peligro"

Una madre de Ibiza denuncia el impago de 25.000 euros de manutención por parte de su exmarido: "¿Me encadeno a los juzgados?

Evita la cárcel tras una agresión sexual en una discoteca de Ibiza

Tracking Pixel Contents