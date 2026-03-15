Mavi Ferrer, estudiante de la primera promoción de FP en Blanca Dona: “Quería estudiar Mecánica, pero no me dejaron”

Cerca de una treintena de personas, pertenecientes a la primera promoción de Formación Profesional del instituto Sa Blanca Dona (1978-1979 a 1983) de Ibiza, se reencontraron este domingo de semana en el merendero de Can Pere Mosson, en Sant Llorenç, tras varios años sin verse.

A pesar de que han pasado 23 años desde que coincidieron en las aulas, conversan y bromean como si apenas hubiese cambiado nada. Sin embargo, sí han cambiado —y mucho— algunas circunstancias, como recuerda Mavi Ferrer, exalumna de FP en el centro educativo ibicenco y una de las asistentes al emotivo encuentro.«Yo quería hacer la FP para ser mecánica, pero el director no me dejó y, al final, estudié para ser administrativa», explica.

Archivo digital para rememorar viejos momentos. / JA RIERA

A su lado está su amigo Vicent Mayans Planells, que matiza las palabras de Ferrer y aporta el contexto de la época: «En aquellos años no estaba demasiado bien visto que una mujer fuese mecánica». Ferrer asiente con la cabeza al escuchar las palabras de su colega e insiste: "Es muy fuerte lo que ocurría, pero quería estudiar mecánica, eh".

Ferrer tuvo que conformarse entonces con lo que marcaba la sociedad pitiusa en pleno posfranquismo. Sin embargo, al mirar atrás no se arrepiente de aquella decisión tomada de forma un tanto forzada. «Sí, sí, sí», afirma convencida, asegurando que, con el tiempo, ha sido feliz ganándose la vida como administrativa.

"Ya está, no había nada más"

Por su parte, Mayans, mientras saborea una gamba al ajillo que le ha ofrecido un compañero y exclama un «¡qué bo!» al pasarle por el paladar, recuerda su juventud: «Antes, quien no sabía qué estudiar se ponía a trabajar ya con 14 o 15 años o se dedicaba a aprender un oficio. El problema es que, en aquella época, el abanico de posibilidades no era demasiado amplio y en FP solo podías elegir entre administración, mecánica, electricidad o electrónica. Ya está, no había nada más».

Inicio del reencuentro. / JA RIERA

Hay situaciones que, por más que pasen las décadas, parecen no cambiar en los centros educativos, como es el caso de las pellas que hacen algunos estudiantes revoltosos. Precisamente, Mayans relata, mientras se le dibuja una sonrisa en el rostro, cómo vivió una salera que hizo con el resto de la clase durante su etapa en la FP de Sa Blanca Dona: «Acordamos toda la clase quedarnos en el campito de fútbol que estaba en el mismo colegio, debajo de las aulas, para pasar allí un rato cuando nos tocaba entrar en clase. Me acuerdo de que, cuando nos vio el profesor que tenía que darnos clase, durante el recreo, nos preguntó: '¿Qué hacéis por allí?'. Intentamos reaccionar, pero nos respondió: 'Tots cap amunt una altra vegada'». Y agrega: "Éramos un poco folloneros".

Mayans, que cursó la FP de electricidad, no es el único asistente que hizo sus pequeñas maldades durante su época estudiantil. En este sentido, Ferrer explica: «También nos saltábamos clase para ir, por ejemplo, al cine o a dar una vuelta».

Compaginar el trabajo con los estudios

Mayans recuerda su intensa agenda diaria durante su etapa en la FP en Sa Blanca Dona: «Yo comencé a trabajar cuando tenía 14 años en una empresa que estaba en Vila. Cuando acababa mi jornada laboral, me iba por las tardes a clase».

A la conversación entre Ferrer y Mayans se suma una tercera persona: Isabel Corral. Ella, a diferencia de sus dos compañeros, nació en un pueblo de Granada y no se mudó a vivir a la isla hasta la adolescencia, cuando empezó a cursar el cuarto curso de la FP en Sa Blanca Dona. «Empecé la FP en mi tierra, pero ya en cuarto me vine aquí, donde se encontraban mis hermanas trabajando en hoteles y establecimientos de este tipo en la isla, y fue entonces cuando coincidimos».

Un día de emociones. / JA RIERA

Corral, al igual que Mayans, compaginaba sus estudios de FP con el trabajo. «Cuando llegaba el verano y empezaba mayo o así, trabajaba por las mañanas y por la tarde iba a estudiar».

Aprovechando esta información, hace, junto a Ferrer, un ejercicio de memoria para tratar de recordar los horarios de clase. «Era por la tarde, pero no me acuerdo de qué hora a qué hora era», exclama Corral, a lo que Ferrer añade: «Creo que era de 15 a 21.30 horas».Y es que hay datos que, con el paso del tiempo, parecen esfumarse de la memoria.

"En esos años, el amor florecía"

Cupido también hizo acto de presencia en las aulas de la primera promoción de FP de Sa Blanca Dona. «Hay varias parejas que empezaron su relación en las aulas de FP y varias de ellas siguen juntas a día de hoy», explica Ferrer, quien añade: «También hay que decir que en aquellos años, el amor florecía».

Al hablar del amor, las miradas de Ferrer se centran en sus dos acompañantes. El motivo es que Mayans y Corral iniciaron su historia en las clases de FP, entre libros, clases, saleras y recreos.

«Llevamos 36 años como casados», exclama Corral entre risas. Mayans, por su parte, para contextualizar su historia, recurre al fútbol: «Empezamos a salir en 1982, cuando el Mundial de España». Y es que el amor de la pareja, más que consolidado, tuvo como punto de partida la época de Naranjito. Difícil olvidarse de una fecha así.

Corral se muestra feliz con su relación con Mayans: «Nos conocimos en clase y desde entonces seguimos juntos, aunque no somos los únicos».

Eso sí, los romances, los libros y las gamberradas no son las únicas anécdotas que recuerdan los exestudiantes. «Nos gustaba el futbolín y el billar».

La fiesta no ha hecho más que dar el pistoletazo de salida. Pasan escasos minutos de las 12.30 horas, hora prevista para el inicio de la quedada, y la mayoría de los convocados se encuentran tranquilamente en el interior de una cubierta de madera que les protege del agradable sol matutino, contándose con total confianza diversas anécdotas y preparando las herramientas para disfrutar de una agradable comida de reencuentro.

Para hacer más especial la jornada, varios de los compañeros llevan un cartel grande blanco en el que aparece escrito, con llamativas letras negras en mayúsculas, un mensaje informativo: «Formación profesional. Curso 1978-1979 a 1983. Encuentro de amigos». Desde luego, quienes llegan tarde al encuentro no tienen demasiadas dificultades para encontrar el centro de la fiesta.

Al margen del cartel y de un mensaje de «Bienvenidos» construido con globos, los asistentes tienen la oportunidad de echar la vista atrás y rememorar su época estudiantil. Para ello, recurren a un archivo fotográfico con varias imágenes de los protagonistas.

Y entre recuerdos, fotografías y carcajadas, los antiguos alumnos de Sa Blanca Dona demuestran que hay encuentros que no solo sirven para recordar el pasado, sino también para celebrarlo.