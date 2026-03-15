La lluvia no puede con los músicos en el homenaje a Ramón Bufí
«Han salido todos los grupos a tocar desde las 12 de la mañana bajo la lluvia como campeones», aseguraba a media tarde José María Ramón, organizador del festival Rock d’en Bossa, con el que se ha rendido este sábado homenaje al batería desaparecido el pasado año Ramón Bufí. Desde las versiones marchosas de Esta me la sé o Canallas del Guateke junto a David Serra, al sonido americano de Five Guys Walk into a Bar, el psychobilly de The Metrallas o el pop ibicenco de Endèmics, entre muchos otros, no quisieron faltar a este recuerdo a un músico muy querido en la isla. Ya por la tarde la fina lluvia que había acompañado todo el mediodía dejó de caer y el recinto se fue llenando de gente, para acabar pasada la medianoche con Marga Bufí, hermana de Ramon, y los músicos de Aykya sobre el escenario, la última banda en la que militó Bufí.
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