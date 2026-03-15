Llama la atención
El inicio en las obras de acondicionamiento de los aparcamientos disuasorios del municipio de Ibiza a pocas semanas del comienzo de la temporada turística. En algunos de ellos, como el de sa Joveria, por el que empiezan las obras, aún quedan caravanas y algunos ven estas obras como una forma más de expulsarlas de los aparcamientos públicos.
La tendencia que sigue creciendo en las sucesivas ferias de empleo que se han celebrado en las últimas semanas, de que haya siempre muchas más ofertas de empleo que demandantes. En la última, ‘Santa Eulària se n’Ocupa’, la ratio ha sido de tres empleos por cada trabajador. Estas cifras hablan muy claro del desequilibrio que padece el mercado laboral en Ibiza y Formentera.
La realidad puesta sobre la mesa en una formación del programa policía tutor celebrada este viernes en Ibiza sobre el ‘bullying’ en el deporte base y, concretamente, en el fútbol. Según los ponentes, el acoso no solo se da entre oponentes, sino entre miembros del mismo equipo y, sobre todo, con el colectivo arbitral. El Govern y la Federación quieren impulsar medidas para frenar estas conductas.
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