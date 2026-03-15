Hugo Martínez, nuevo presidente del PP de Formentera tras el IV Congreso insular

Hugo Martínez ha sido elegido este domingo nuevo presidente de la Junta Insular del Partido Popular de Formentera durante el IV Congreso insular de la formación. Asume el liderazgo del partido con el objetivo de reforzar su proyecto político en la isla y trabajar para mantener el gobierno tras las elecciones previstas para 2027.

Durante su intervención, Martínez ha asegurado afrontar esta nueva responsabilidad "con orgullo y compromiso" y destaca que su prioridad será abrir una etapa centrada en el progreso de la isla. También agradece el respaldo recibido dentro del partido y apela a la participación de militantes y simpatizantes: "No puedo hacerlo solo. Todos y cada uno de vosotros vais a ser importantes en esta nueva etapa", ha señalado, insistiendo en situar siempre a la isla "por delante de cualquier interés".

Hasta el congreso, el PP de Formentera estaba dirigido de forma provisional por una comisión gestora presidida por Francisco Ferrer Tur, constituida en octubre de 2024 tras la dimisión en el mes de junio del anterior presidente insular, José Manuel Alcaraz. Con su elección, Martínez inicia así una nueva etapa centrada en la "cohesión del partido y el avance de Formentera", ha destacado.

Defensa del sector primario y del patrimonio

Entre las prioridades expuestas durante su discurso, Martínez ha señalado el papel del sector primario como uno de los pilares históricos y económicos de Formentera. El dirigente ha defendido la necesidad de seguir impulsando actividades como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la vitivinicultura o la pesca. Según ha explicado, apostar por estas actividades supone también reforzar el producto local y mejorar la alimentación, al tiempo que se preserva una parte esencial de la identidad de la isla.

El hasta ahora presidente de la gestora, Paco Ferrer Tur durante su discurso / Prensa PP

En la misma línea, el nuevo presidente del PP de Formentera ha subrayado la importancia de proteger el patrimonio insular, mencionando elementos como los faros, los molinos o los tradicionales muros de piedra payesa. Asimismo, ha defendido la preservación de las tradiciones culturales y destaca el papel de las asociaciones locales y de las colles de ball pagès. Durante su intervención ha felicitado especialmente a la Colla de Ball Es Pastorells por su 50 aniversario.

Vivienda, turismo y apoyo al comercio local

Martínez también se ha referido a algunos de los principales retos actuales de la isla, entre ellos el acceso a la vivienda. En este sentido, ha recordado que el gobierno insular de Sa Unió está cediendo solares al Govern balear para la construcción de viviendas de protección oficial y destinadas a personal esencial.

El dirigente popular también ha apostado por consolidar un modelo turístico que combine "la tranquilidad característica de Formentera con una oferta cultural, gastronómica y deportiva que permita reforzar su atractivo como destino internacional".

Asimismo, ha defendido la necesidad de impulsar políticas de apoyo al comercio local y a los emprendedores, a los que ha calificado como "motor de la economía de la isla". Según ha indicado, "facilitar el desarrollo de nuevos negocios y respaldar a los existentes es clave para generar empleo y oportunidades".

Prohens aborda la situación migratoria y los retos de las Pitiusas

El congreso ha contado también con la participación de la presidenta del Partido Popular de Baleares, Marga Prohens, quien ha defendido la acción del Govern autonómico ante los retos que afrontan las Pitiusas y ha criticado la gestión del Gobierno central en materia migratoria. Prohens ha asegurado que el actual Govern "ya no mira hacia otro lado ante los problemas de Ibiza y Formentera", y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez su actuación frente a la presión migratoria que vive la isla.

Según ha explicado, el pasado año llegaron a Formentera cerca de 2.600 inmigrantes en patera y en lo que va de año ya se ha superado el millar de llegadas. En este contexto, ha criticado la propuesta del Gobierno central de impulsar una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. La presidenta del PP balear también ha anunciado que el Govern continúa trabajando en nuevos compromisos para la isla, entre ellos la futura ley balear de Costas, que, según ha indicado, permitirá compatibilizar la actividad económica con la protección del litoral y preservar construcciones tradicionales de la costa de Formentera.