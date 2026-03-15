Estudiantes del IES Sa Colomina llevan Ibiza a Viena en una semana de intercambio Erasmus+

Entre el 8 y el 14 de marzo, el IES Sa Colomina ha dado un paso más en su proyecto de internacionalización. Una delegación de diez estudiantes y dos docentes ha viajado hasta Viena, Austria, para participar en un programa de movilidad con el instituto Bernoulli Gymnasium. Los alumnos se alojaron en familias locales, lo que les permitió vivir de cerca la vida cotidiana y académica del país centroeuropeo.

Durante su estancia, los estudiantes ibicencos compartieron clases de Matemáticas, Geografía, Psicología e idiomas con sus compañeros austríacos, integrándose plenamente en el ritmo diario del instituto anfitrión. Además, asistieron a una feria de universidades y orientación laboral, donde pudieron conocer distintas posibilidades de formación y proyección profesional.

El viaje también ha incluido experiencias de educación cívica e institucional. Los alumnos han participado en un taller interactivo en el Parlamento austríaco, adoptando por un par de horas el papel de diputados: debatieron, elaboraron y aprobaron leyes, comprendiendo de manera práctica el funcionamiento de las instituciones. La visita se ha completado con un recorrido por el Palacio de Justicia de Viena.

Viena como aula abierta

La capital austríaca se ha convertido en un auténtico escenario cultural para la delegación del IES Sa Colomina. Los estudiantes han explorado los principales hitos de la ciudad: la Ópera, la Catedral de San Esteban, los palacios históricos y pinacotecas de renombre como el Museo de Viena y el Albertina. La gastronomía local también ha formado parte de la experiencia, con la degustación de la célebre tarta 'Sacher'.

Alumnos durante el intercambio, visitando hitos de Austria / IES Sa Colomina

Durante el intercambio, los alumnos han ejercido además como embajadores de Ibiza, realizando presentaciones en inglés sobre la historia, cultura y atractivos de la isla y del instituto, fortaleciendo la dimensión internacional del proyecto educativo.

Una primavera de intercambios europeos

Lejos de concluir con Viena, la agenda Erasmus+ del IES Sa Colomina continuará en Ibiza entre el 22 y el 28 de marzo, cuando el instituto reciba a la delegación austríaca y a un grupo de Módena, Italia. La experiencia culminará con un nuevo viaje del alumnado ibicenco a Italia entre el 13 y el 19 de abril, cerrando un ciclo de intercambio educativo a tres bandas.

Con estas iniciativas, el instituto reafirma su apuesta por una educación multicultural, abierta a Europa y conectada con experiencias prácticas que enriquecen la formación académica, cultural y cívica de sus estudiantes, posicionando a Ibiza y Baleares en el mapa de la cooperación educativa internacional.