El eclipse solar total del 12 de agosto será histórico en Ibiza y Formentera

Las islas Baleares se preparan para un espectáculo astronómico único: la totalidad del eclipse solar del 12 de agosto abrazará por igual Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, apenas minutos antes de la puesta de sol, ofreciendo imágenes dramáticas y memorables para residentes y visitantes. La posición del Sol al atardecer permitirá ver la corona solar sobre el horizonte marítimo, convirtiendo al archipiélago en un escenario natural privilegiado para la observación del fenómeno.

El eclipse recorrerá gran parte de España, atravesando Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Galicia tendrá el honor de ser el 'kilómetro cero' peninsular del eclipse: será la primera tierra de la España continental en recibir la sombra de la Luna, con ciudades como Lugo, La Coruña y Ferrol sumergidas en la oscuridad total. La mitad sur de Galicia (Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Orense) vivirá un eclipse parcial de magnitud extrema, creando penumbras profundas en las Rías Baixas.

El corazón del eclipse: duración y escenarios icónicos

Asturias y Cantabria también experimentarán la totalidad absoluta: Oviedo, Gijón y Avilés se sumergirán en la oscuridad durante casi un minuto y 45 segundos, mientras que en Cantabria, la sombra cubrirá lugares icónicos como la bahía de Santander y los Picos de Europa, generando escenarios naturales de gran belleza.

Castilla y León se perfila como epicentro europeo del eclipse, con horizontes despejados y cielos limpios que permitirán observar la totalidad desde Burgos, Palencia, Valladolid, León, Zamora y Soria. Las llanuras de Tierra de Campos ofrecerán vistas espectaculares de la corona solar sobre campos de cereal y catedrales góticas.

En Aragón, la totalidad tocará todas las provincias, desde los Pirineos hasta Teruel, creando imágenes impactantes con el Sol bajo en el horizonte y escenarios monumentales como la Basílica del Pilar o los valles de Ordesa. Navarra, con su diversidad de paisajes, tendrá zonas de totalidad absoluta en el sur y parcial en el norte, mientras que La Rioja será cubierta por completo por la franja de totalidad.

Cataluña, bajo la iniciativa 'Cataluña mira al cielo', contará con 26 puntos de observación estratégicos en 20 municipios, con la totalidad pasando por Tarragona y el sur de Lérida, y Barcelona y su área metropolitana viviendo un eclipse parcial cercano al 99%. La Comunidad Valenciana, con su línea de costa abierta al este y cielos despejados hacia el oeste, permitirá disfrutar de la totalidad en la provincia de Castellón y un eclipse parcial profundo en Valencia y Alicante. El 12 de agosto de 2026 quedará grabado como un día histórico, donde Baleares será protagonista, pero también el conjunto de España vivirá un fenómeno único que combina ciencia, naturaleza y paisaje en un espectáculo celestial extraordinario.