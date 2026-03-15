Violencia de género
Evita la cárcel tras una agresión sexual en una discoteca de Sant Josep
El condenado, de origen polaco, deberá indemnizar con 15.000 euros a la víctima
Un ciudadano de origen polaco ha logrado evitar la cárcel después de cometer una agresión sexual en una discoteca de Sant Josep, donde introdujo los dedos en la vagina a una mujer sin consentimiento. La Audiencia Provincial de Balears le ha condenado a dos años de prisión, pena que ha quedado suspendida, y a indemnizar con 15.000 euros a la víctima, tal y como han acordado las partes de conformidad.
Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas del 16 de septiembre de 2023 en una discoteca de Platja d’en Bossa. El condenado, con la intención de «satisfacer sus deseos libidinosos, se acercó por detrás a la mujer y le introdujo los dedos en la vagina sin consentimiento alguno». Durante el proceso judicial, el hombre reconoció los hechos.
Tras denunciar la mujer lo que había sucedido, el hombre fue detenido en ese mismo momento por agentes de la Policía Local de Sant Josep y puesto a disposición judicial, y pasó en el calabozo cinco días, hasta el 22 de septiembre de ese año. Ya no volverá a entrar en prisión porque la pena ha sido suspendida durante un periodo de garantía de tres años condicionado a que no delinca. «En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas podría serle revocado el beneficio concedido», avisa la jueza, Marta de Vicente-Tutor.
La sentencia también condena al agresor a indemnizar con 15.000 euros a la víctima por los daños morales causados. Esa fue precisamente la cantidad que consignó antes del juicio como reparación del daño, circunstancia que el tribunal ha tenido en cuenta como atenuante. Además, le impone la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante dos años.
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