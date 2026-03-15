Un coche en llamas y una furgoneta siniestro total en un accidente en una rotonda de Ibiza

Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han intervenido la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la rotonda del Tapa Tapa de Platja d'en Bossa. El siniestro, en el que se vieron implicados un coche y una furgoneta, se registró a las 2.14 horas.

El coche se salió de la vía por causas que se desconocen e impactó contra el otro vehículo, una furgoneta, que estaba entrando en la rotonda. Como consecuencia del fuerte choque, la furgoneta quedó completamente destrozada, mientras que el otro turismo comenzó a arder.

Hasta el lugar se desplazó un camión BUP del Parque Insular de Bomberos de Ibiza, con cinco efectivos. Las labores de extinción fueron especialmente laboriosas y se prolongaron durante más de una hora hasta que el fuego pudo darse por apagado.

A la llegada de los bomberos, los conductores ya habían abandonado los vehículos y no se encontraban en el lugar de los hechos, según han informado desde el Parque Insular.

Este es el segundo accidente de tráfico registrado en una misma noche en Ibiza que termina con un vehículo ardiendo.

Horas antes, a las 23.20 del sábado, se registró otro siniestro en el cruce de Porroig, en la EI-700 de Sant Josep, donde un coche se salió de la vía, dio varias vueltas de campana, chocó contra un árbol y comenzó a arder.