Accidentes
Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
El accidente se registró en la carretera de Sant Josep a Ibiza
Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han intervenido este sábado por la noche en un aparatoso accidente de tráfico en el cruce de Porroig, en Sant Josep. El suceso se registró a las 23.20 horas de este sábado en la carretera EI-700 de Sant Josep a Ibiza. Por causas que se desconocen, un vehículo se salió de la vía, dio varias vueltas de campana, se estrelló contra un árbol y acabó envuelto en llamas.
A pesar del fuerte impacto, el conductor salió ileso y por su propio pie del coche, "aunque algo confuso", según apuntan desde el Parque Insular.
Hasta el lugar se desplazó un camión BUP con cinco efectivos, que se encargaron de apagar las llamas y asegurar la zona. También intervino la Policía Local de Sant Josep.
La actuación de los servicios de emergencia provocó retenciones de tráfico mientras se desarrollaban las labores de extinción y retirada del vehículo.
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