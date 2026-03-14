Primera edición de Top Women Talks Ibiza: «Hay que dar más visibilidad al talento femenino local»

«En Ibiza hay mucho talento femenino y hay que darle más visibilidad». Esa reflexión la hace la impulsora de Top Women Talks Ibiza, Mónica Quintero, poco después de arrancar el evento, organizado en el Club Nàutic Sant Antoni. Precisamente, explica, lo que persigue esta cita, enmarcada en el programa de actividades del 8M del ayuntamiento portmanyí, es dar voz a mujeres emprendedoras de la isla, en concreto, a aquellas que trabajan como mentoras, coaches, terapeutas y profesionales del marketing consciente. Pero, además de ese objetivo, hay otro igual de importante, que esas expertas, compartan su visión, sus conocimientos y sus herramientas para ayudar a otras féminas a crecer personal y profesionalmente.

Top Woment Talks, comenta la organizadora del encuentro en Sant Antoni, nació en Mallorca en 2020 de la mano de una emprendedora, Miriam Nogueira, convencida del «poder de las mujeres y de su capacidad para liderar, pensar y crear un cambio real en el mundo». Con la voluntad de llevar a Ibiza la iniciativa, que en los últimos años se ha celebrado en distintas ciudades de España, Quintero se ofreció como embajadora y el año pasado presentó en Vila esta plataforma dedicada a impulsar el liderazgo y desarrollo personal femenino.

Ese fue el primer paso, el segundo fue hacer realidad la primera edición ibicenca de Top Woment Talks, a la que asisten una quincena de mujeres y en la que participan seis profesionales, entre ellas la propia Quintero, que es mentora de mujeres y bienestar y que se encargará de clausurar el encuentro.

Las profesionales que imparten los talleres y las mujeres asistentes al evento posan juntas. / Valeria Videgain

El programa arranca con el taller de Tamara de León sobre «movimiento consciente saludable». La idea, apunta esta licenciada en Ciencias de la Actividad Física especializada en pilates y entrenamiento consciente, es enseñar una secuencia de ejercicios para aliviar las tensiones diarias y sentirse mejor. Se enfoca sobre todo en la columna vertebral, los hombros y las caderas, que «son las articulaciones que más sufren».

Tras calentar un poco el esqueleto, toca, a continuación, una buena sesión de breathwork, es decir, trabajar la respiración consciente «para bajar las revoluciones, conectar con el sistema nervioso y regular el estrés y la ansiedad en el día a día». Dirige la actividad Elena Pérez, facilitadora de respiración consciente y profesora de yoga, que en un momento de la clase invita a las participantes a ponerse los auriculares. A través de ellos pueden escuchar música binaural, que se suele usar para inducir la relajación, la meditación y el sueño. En este caso, la idea es lograr calmar cuerpo y mente.

Ejercicio introspectivo

Después de una dinámica tan relajante, llega el turno de Eva Tur, psicóloga general sanitaria especializada en población infantojuvenil y en regulación emocional. «Voy a hurgar un poco en la herida», advierte la profesional antes de invitar a la concurrencia «a viajar a su infancia y recordar a esas niñas que aprendieron a silenciar sus emociones y a comportarse como los demás esperaban de ellas». La psicóloga habla de heridas emocionales que se gestan en la infancia y que no generan traumas, pero sí aprendizajes que se arrastran en la vida adulta y que causan dolor. «Hay cinco tipos de heridas: de abandono, de traición, de injusticia, de rechazo y de humillación», enumera.

Explica que quienes tuvieron padres ausentes (herida de abandono), se convierten en adultos complacientes con dificultades para poner límites; quienes no obtuvieron toda la atención que requerían de sus progenitores (herida de rechazo), al crecer buscan constantemente la validación de los demás; quienes recibieron críticas o comentarios despectivos de su familia (herida de humillación), prefieren que sean otros los que le digan cómo actuar por miedo a fallar; quienes de pequeños se sintieron engañados por sus padres (herida de traición), acaban siendo personas controladoras que no delegan; y quienes han tenido padres muy exigentes, rígidos y autoritarios (herida de injusticia), acaban siendo adultos perfeccionistas que no se toman un respiro.

«El pasado no se puede cambiar, pero sí cómo nos influye en el futuro», señala Tur, que facilita varias herramientas para conseguirlo. «La primero que hay que hacer es tomar conciencia de que estamos actuando desde esa herida de infancia; luego tenemos que permitirnos sentir la emoción que eso nos genera y trabajar para transformar ese pensamiento. Después hay que aceptar que no tenemos por qué hacer el 100% de las cosas bien y hay que aprender a delegar. A todo eso añadiría el movimiento y la respiración conscientes», apunta.

La importancia del vestuario

A este taller tan introspectivo, que finaliza con una serie de ejercicios prácticos, le sigue, después de un breve descanso, la intervención de Malena Rinaudo, asesora de imagen y estratega visual especializada en marca personal. Tiene la teoría, dice, de que «las personas no suelen vestirse según su potencial, sino siguiendo el relato que se cuentan de sí mismas» y, por ello, propone una serie de ejercicios para cambiar ese discurso y lograr que cada una se atreva a innovar en la indumentaria buscando aquellas prendas que estén más en sintonía con ellas mismas. En su opinión, «el estilo de cada uno, lejos de ser una carga, es una fuente natural de energía» y, por eso, recomienda vestirse no pensando «en las incomodidades que se quieren ocultar» sino «en la energía que se quiere atraer».

En línea con el taller de Rinaudo, está el de Sandra Anguita. Esta asesora de marca e imagen estratégica aporta algunas claves para conseguir que «lo que una persona muestre esté alineado con quien es», citando tres pilares: «Identidad, imagen y coherencia». «Si nosotras hacemos un ejercicio de introspección para saber quiénes somos y tenemos claro internamente lo que queremos destacar, podemos lograr proyectar nuestra esencia», asegura haciendo alusión a su propia experiencia profesional.

Mónica Quintero, embajadora en Eivissa de Top Women Talks, fue una de las ponentes. | V. VIDEGAIN

Quien también hace referencia a sus vivencias en su taller es Quintero, antes de despedir la primera edición de Top Women Talks Ibiza. «Llevo 24 años trabajando en el ámbito del bienestar y la belleza y hace tres años, cansada ya de centrarme solo en la apariencia externa, decidí enfocarme en el desarrollo personal y me he dado cuenta que muchas mujeres están perdidas», comenta. Ella misma, reconoce, ha tenido dos crisis vitales muy fuertes que le condujeron al camino que ha emprendido como mentora. «Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en piloto automático y que había perdido mi propósito y empecé a tomar conciencia de mis pensamientos y a trabajar en mi yo», explica.

Quintero es un ejemplo claro de hasta qué punto una persona puede crecer y sacar partido a sus talentos si es capaz primero de mirar hacia dentro y preguntarse cuál es realmente su misión en la vida. Ella lo tiene más claro que nunca ahora: «Ayudar a otras mujeres a salir de su bloqueo y de sus creencias limitantes para poder desarrollarse profesional y personalmente».